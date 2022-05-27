https://ria.ru/20220527/rostropovich-1791195869.html

Открылся первый в России Дом-музей семьи Ростроповичей

Открылся первый в России Дом-музей семьи Ростроповичей - РИА Новости, 27.05.2022

Открылся первый в России Дом-музей семьи Ростроповичей

Первый в России Дом-музей семьи Ростроповичей открыли в Оренбурге, сообщают в пресс-службе губернатора области. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:05

2022-05-27T17:05

2022-05-27T17:05

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новости культуры

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музеи

мстислав ростропович

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УФА, 27 мая – РИА Новости. Первый в России Дом-музей семьи Ростроповичей открыли в Оренбурге, сообщают в пресс-службе губернатора области."Он расположен в городской усадьбе конца XIX века по улице Зиминская, которая принадлежала семье крестной матери Мстислава и Вероники Ростроповичей – Елены Лонткевич", — рассказывают в пресс-службе. В экспозиции концертный костюм музыканта, сшитый вручную в мастерской модного дома Pierre Cardin, грамоты, афиши. Всего в музее более 200 экспонатов, часть которых из личного архива семьи Ростроповичей. Институция создавалась при личном участии дочери музыканта — Ольги Ростропович. В день открытия дома-музея его коллекция пополнилась новым экспонатом – афишей второго концерта профессора Петроградской консерватории Леопольда Ростроповича, который состоялся в Оренбурге в 1927 году. Ее передал в дар учреждению генеральный директор Российского национального музея музыки, президент Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров Михаил Брызгалов."Этот Дом-музей получился замечательным — современные технологии деликатно встроены в мемориальное пространство, что довольно сложно в исполнении. Все сделано с любовью, что чувствуется в каждой комнате и каждом фрагменте музея", — говорит советника президента РФ по культуре Владимир Толстой. Он приехал в Оренбург почтить память маэстро.

https://ria.ru/20220525/tretyakovka-1790599663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, михаил брызгалов, владимир толстой, россия, оренбург, музеи, мстислав ростропович