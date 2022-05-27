15:13 27.05.2022 (обновлено: 16:56 27.05.2022)
Россия будет всячески подтверждать роль надежного заемщика, заявил Силуанов
Силуанов объяснил выплаты по госдолгу желанием подтвердить надежность России как заемщика
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия, чтобы сохранить имидж надежного партнера, будет рассчитываться по внешним обязательствам, даже когда западные страны этому препятствуют, заявил министр финансов Антон Силуанов,
"Мы страна, которая взаимодействует с инвесторами. Мы надежный заемщик. Пройдут эти времена, они безусловно пройдут, но осадок останется", - сказал он, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ.
"Поэтому мы всеми сейчас способами будем подтверждать роль надежного заемщика. И даже в этих условиях, когда нам объявляют ограничения по выплате нашего долга, будем давать возможность получить от нас соответствующие купоны по нашим обязательствам, с тем чтобы сохранить имидж нашей страны как надежной страны, с которой можно иметь дело. Это очень важно", - заявил Силуанов.
Минфин США заявил во вторник, что не продлит после 25 мая лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Минфин России в свою очередь сообщил, что несмотря на ужесточение внешних ограничений, продолжит исполнение государственных долговых обязательств, выплаты будут осуществляться в рублях.
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