https://ria.ru/20220527/rossiya-1791181916.html

Россия будет всячески подтверждать роль надежного заемщика, заявил Силуанов

Россия будет всячески подтверждать роль надежного заемщика, заявил Силуанов - РИА Новости, 27.05.2022

Россия будет всячески подтверждать роль надежного заемщика, заявил Силуанов

Россия, чтобы сохранить имидж надежного партнера, будет рассчитываться по внешним обязательствам, даже когда западные страны этому препятствуют, заявил министр... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:13

2022-05-27T15:13

2022-05-27T16:56

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия, чтобы сохранить имидж надежного партнера, будет рассчитываться по внешним обязательствам, даже когда западные страны этому препятствуют, заявил министр финансов Антон Силуанов,"Мы страна, которая взаимодействует с инвесторами. Мы надежный заемщик. Пройдут эти времена, они безусловно пройдут, но осадок останется", - сказал он, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ."Поэтому мы всеми сейчас способами будем подтверждать роль надежного заемщика. И даже в этих условиях, когда нам объявляют ограничения по выплате нашего долга, будем давать возможность получить от нас соответствующие купоны по нашим обязательствам, с тем чтобы сохранить имидж нашей страны как надежной страны, с которой можно иметь дело. Это очень важно", - заявил Силуанов.Минфин США заявил во вторник, что не продлит после 25 мая лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Минфин России в свою очередь сообщил, что несмотря на ужесточение внешних ограничений, продолжит исполнение государственных долговых обязательств, выплаты будут осуществляться в рублях.

https://ria.ru/20220526/defolt-1790713615.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)