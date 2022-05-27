https://ria.ru/20220527/rossiya-1791165914.html

Запад пытается зачеркнуть Россию на карте мира, заявил Мишустин

Запад пытается зачеркнуть Россию на карте мира, заявил Мишустин - РИА Новости, 27.05.2022

Запад пытается зачеркнуть Россию на карте мира, заявил Мишустин

Коллективный Запад пытается отменить Россию и зачеркнуть ее на карте мира, различные сферы подвергаются дискредитации из-за того, что РФ отстаивает свои... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:38

2022-05-27T14:38

2022-05-27T14:39

в мире

россия

михаил мишустин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Коллективный Запад пытается отменить Россию и зачеркнуть ее на карте мира, различные сферы подвергаются дискредитации из-за того, что РФ отстаивает свои собственные интересы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" в пятницу."Будет, конечно, непросто, мир вообще стремительно меняется. Запад пытается отменить нашу страну, зачеркнуть ее на карте мира. Вводятся финансовые, экономические и гуманитарные санкции. Дискриминация и давление происходят. Причем подвергаются этой дискриминации наша наука, наш спорт, культура, наши соотечественники, которые проживают за рубежом. Все из-за того, что мы отстаиваем наши собственные национальные интересы", - сказал Мишустин.Он отметил, что количество санкций в отношении России - рекордное. По словам премьера, цели тех стран, которые вводят ограничения: разрушить экономику, РФ сдержать развитие, нанести ущерб гражданам. При этом Мишустин подчеркнул, что в банковской сфере власти оказались готовы к ограничениям. "Уход из России VISA и Mastercard, отключение нас от SWIFT и пока нескольких крупнейших банков не привели к сбоям в расчетах внутри страны", - заметил Мишустин.

https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, михаил мишустин, санкции в отношении россии