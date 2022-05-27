Рейтинг@Mail.ru
Запад пытается зачеркнуть Россию на карте мира, заявил Мишустин - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/rossiya-1791165914.html
Запад пытается зачеркнуть Россию на карте мира, заявил Мишустин
Запад пытается зачеркнуть Россию на карте мира, заявил Мишустин - РИА Новости, 27.05.2022
Запад пытается зачеркнуть Россию на карте мира, заявил Мишустин
Коллективный Запад пытается отменить Россию и зачеркнуть ее на карте мира, различные сферы подвергаются дискредитации из-за того, что РФ отстаивает свои... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:38
2022-05-27T14:39
в мире
россия
михаил мишустин
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782321142_0:59:2270:1335_1920x0_80_0_0_5200eb29103e6fbdb3a2a93f08be8e00.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Коллективный Запад пытается отменить Россию и зачеркнуть ее на карте мира, различные сферы подвергаются дискредитации из-за того, что РФ отстаивает свои собственные интересы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" в пятницу."Будет, конечно, непросто, мир вообще стремительно меняется. Запад пытается отменить нашу страну, зачеркнуть ее на карте мира. Вводятся финансовые, экономические и гуманитарные санкции. Дискриминация и давление происходят. Причем подвергаются этой дискриминации наша наука, наш спорт, культура, наши соотечественники, которые проживают за рубежом. Все из-за того, что мы отстаиваем наши собственные национальные интересы", - сказал Мишустин.Он отметил, что количество санкций в отношении России - рекордное. По словам премьера, цели тех стран, которые вводят ограничения: разрушить экономику, РФ сдержать развитие, нанести ущерб гражданам. При этом Мишустин подчеркнул, что в банковской сфере власти оказались готовы к ограничениям. "Уход из России VISA и Mastercard, отключение нас от SWIFT и пока нескольких крупнейших банков не привели к сбоям в расчетах внутри страны", - заметил Мишустин.
https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782321142_151:0:2043:1419_1920x0_80_0_0_0704e476fce07e3fe42fc9841b774bea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, михаил мишустин, санкции в отношении россии
14:38 27.05.2022 (обновлено: 14:39 27.05.2022)
 
Запад пытается зачеркнуть Россию на карте мира, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: Запад пытается отменить Россию и зачеркнуть ее на карте мира

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Коллективный Запад пытается отменить Россию и зачеркнуть ее на карте мира, различные сферы подвергаются дискредитации из-за того, что РФ отстаивает свои собственные интересы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" в пятницу.
"Будет, конечно, непросто, мир вообще стремительно меняется. Запад пытается отменить нашу страну, зачеркнуть ее на карте мира. Вводятся финансовые, экономические и гуманитарные санкции. Дискриминация и давление происходят. Причем подвергаются этой дискриминации наша наука, наш спорт, культура, наши соотечественники, которые проживают за рубежом. Все из-за того, что мы отстаиваем наши собственные национальные интересы", - сказал Мишустин.
Он отметил, что количество санкций в отношении России - рекордное. По словам премьера, цели тех стран, которые вводят ограничения: разрушить экономику, РФ сдержать развитие, нанести ущерб гражданам. При этом Мишустин подчеркнул, что в банковской сфере власти оказались готовы к ограничениям. "Уход из России VISA и Mastercard, отключение нас от SWIFT и пока нескольких крупнейших банков не привели к сбоям в расчетах внутри страны", - заметил Мишустин.
Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 08:00
Запрет на русское. Что творится в Польше и Прибалтике
 
В миреРоссияМихаил МишустинСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала