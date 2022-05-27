https://ria.ru/20220527/rossiya-1791072859.html

России не грозит дефолт при оплате внешнего долга в рублях, заявила сенатор

России не грозит дефолт при оплате внешнего долга в рублях, заявила сенатор - РИА Новости, 27.05.2022

России не грозит дефолт при оплате внешнего долга в рублях, заявила сенатор

Выплаты по внешним обязательствам в рублях не приведут к дефолту России, поскольку эта норма была учтена изначально в случае объективной невозможности платежей... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T11:21

2022-05-27T11:21

2022-05-27T11:30

экономика

россия

сша

министерство финансов сша

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Выплаты по внешним обязательствам в рублях не приведут к дефолту России, поскольку эта норма была учтена изначально в случае объективной невозможности платежей в долларах, заявила РИА Новости в пятницу первый замглавы бюджетного комитета Совфеда РФ Елена Перминова.Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит после 25 мая лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Минфин России в свою очередь сообщил, что несмотря на ужесточение внешних ограничений, продолжит исполнение государственных долговых обязательств, выплаты будут осуществляться в рублях. Глава ведомства Антон Ситуанов заявил, что возможное объявление технического дефолта по российскому госдолгу из-за действий США никак не отразится на жизни россиян."У России всегда была возможность избежать дефолта, у нас есть для этого все средства - для того, чтобы рассчитываться по нашим обязательствам, по нашим купонным доходам", - отметила сенатор.Она пояснила, что в российских соглашениях "прописано, что можно рассчитываться валютой, отличной от доллара, в объективных обстоятельствах". "Сейчас обстоятельства самые объективные к этому. Нам дефолт не грозит", - отметила Перминова.Политик подчеркнула, что в этом вопросе абсолютно доверяет руководителям Минфина и Центробанка. "Можно быть спокойным", - заключила она.

https://ria.ru/20220526/defolt-1790713615.html

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экономика, россия, сша, министерство финансов сша, министерство финансов рф (минфин россии)