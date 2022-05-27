https://ria.ru/20220527/rgo-1791329156.html

РГО и Минобороны проведут "генеральную уборку" двух островов в Арктике

РГО и Минобороны проведут "генеральную уборку" двух островов в Арктике - РИА Новости, 27.05.2022

РГО и Минобороны проведут "генеральную уборку" двух островов в Арктике

Русское географическое общество (РГО) совместно с министерством обороны РФ в нынешнем году проведут "генеральную уборку" островов Кильдин и Врангеля в Арктике,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T21:22

2022-05-27T21:22

2022-05-27T21:25

артур чилингаров

россия

арктика

земля франца-иосифа

русское географическое общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Русское географическое общество (РГО) совместно с министерством обороны РФ в нынешнем году проведут "генеральную уборку" островов Кильдин и Врангеля в Арктике, об этом было объявлено в пятницу на заседании медиа-клуба РГО в штаб-квартире общества в Москве.В ходе мероприятия были представлены проекты РГО, намеченные на нынешний год."В этом году мы продолжим работу вместе с экологическими подразделениями министерства обороны Российской Федерации сразу в двух местах. Это остров Врангеля на самом востоке нашей Арктической зоны и остров Кильдин на ее западе", - сказал руководитель экспедиционного направления РГО Сергей Чечулин.Участники работ на острове Врангеля отправятся в Арктику 15 июля, когда откроется навигация. Основные объекты — аэродром у поселка Звездный, а также военный городок и нефтебаза в районе мыса Гавайи. Собранные у Звездного бочки спрессуют и доставят на материк. Всего планируется подготовить 22 контейнера с металлическим ломом. Завершение работ намечено на 30 сентября.Основной объект загрязнения на острове Кильдин — военная техника, в том числе тяжелая. По словам Чечулина, экспедиция РГО для очистки территории применит уникальный плазменный метод резки металла, что существенно повысит эффективность работ. В 2022 году на острове планируется собрать около 300 тонн металлического лома.Также начинается активная подготовка к очистке материкового побережья Северного Ледовитого океана. Первым объектом в следующем, 2023 году станет поселок Хатанга на севере Красноярского края, где в советское время было построено сразу пять военных городков. К этим работам РГО готово привлекать добровольцев. Во всех арктических экспедициях будут участвовать экологи, которые проведут оценку накопленного ущерба и выработают новые методики ликвидации загрязнений."Надеемся, что эта работа позволит существенно ускорить очистку нашей Арктики", - отметил Чечулин."Я хочу пожелать новой экспедиции, которая будет заниматься очисткой Арктики, успехов. Используйте опыт Русского географического общества, мы готовы делиться, мы будем вам помогать. И я надеюсь, что эта задача будет выполнена... Арктика и Северный морской путь — наши, мы должны держать их в чистоте и обеспечивать экологическую безопасность", - в свою очередь сказал первый вице-президент РГО, Герой Советского Союза, Герой России, прославленный полярник Артур Чилингаров.РГО ведет работы по очистке Арктической зоны России с 2010 года. К 2014 году специалисты РГО и Минобороны определили уровень техногенного загрязнения особо охраняемых природных территорий, расположенных на островах арктических архипелагов — Земле Франца-Иосифа, Новой Земле, Новосибирских островах, а также на острове Врангеля. Только на Земле Франца-Иосифа общая масса накопленных отходов была определена в 90 тысяч тонн.

https://ria.ru/20220409/puteshestviya-1776307506.html

https://ria.ru/20220219/tuva-1773265937.html

россия

арктика

земля франца-иосифа

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артур чилингаров, россия, арктика, земля франца-иосифа, русское географическое общество