https://ria.ru/20220527/remont-1791182798.html
Почти миллиард рублей направят на ремонт сетей "Астрводоканала"
Почти миллиард рублей направят на ремонт сетей "Астрводоканала" - РИА Новости, 27.05.2022
Почти миллиард рублей направят на ремонт сетей "Астрводоканала"
Правительственная комиссия одобрила новую заявку Астраханской области на инфраструктурный бюджетный кредит в размере почти 1 миллиарда рублей, который будет... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:15
2022-05-27T15:15
2022-05-27T15:16
экономика
россия
астраханская область
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая – РИА Новости. Правительственная комиссия одобрила новую заявку Астраханской области на инфраструктурный бюджетный кредит в размере почти 1 миллиарда рублей, который будет направлен на восстановление системы водоснабжения и водоотведения в регионе, сообщил губернатор области Игорь Бабушкин на заседании региональной думы.По его словам, в 2021 году правительство РФ уже одобрило региону инфраструктурный бюджетный кредит в размере 2,7 миллиарда рублей, большая часть которого пойдет на реконструкцию изношенных сетей "Астрводоканала". "Буквально две недели назад региону дополнительно выделен почти 1 миллиард рублей. Средства направим на восстановление системы водоснабжения и водоотведения", - сказал губернатор.Реконструкция изношенных сетей водопровода и канализации "Астрводоканала" позволят снизить аварийность на сетях, сэкономить энергоресурсы и дать астраханцам чистую питьевую воду."Еще одно важное достижение прошлого года - получение финансирования на строительство Восточного обхода. Возобновили его после девятилетнего простоя. Работаем с опережающими темпами и должны полностью закончить объект к декабрю 2024 года", - сказал Бабушкин, уточнив, что общая стоимость строительства более 2 миллиардов рублей.Также в 2021 году началась масштабная реформа общественного транспорта, которая будет реализована поэтапно до 2026 года. "Это поможет значительно повысить качество и безопасность пассажирских перевозок", - отметил он.
https://ria.ru/20220527/rasselenie-1791147282.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, астраханская область, игорь бабушкин
15:15 27.05.2022 (обновлено: 15:16 27.05.2022)
Почти миллиард рублей направят на ремонт сетей "Астрводоканала"
Почти миллиард рублей дополнительно направят на ремонт сетей "Астрводоканала"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая – РИА Новости. Правительственная комиссия одобрила новую заявку Астраханской области на инфраструктурный бюджетный кредит в размере почти 1 миллиарда рублей, который будет направлен на восстановление системы водоснабжения и водоотведения в регионе, сообщил губернатор области Игорь Бабушкин на заседании региональной думы.
По его словам, в 2021 году правительство РФ
уже одобрило региону инфраструктурный бюджетный кредит в размере 2,7 миллиарда рублей, большая часть которого пойдет на реконструкцию изношенных сетей "Астрводоканала". "Буквально две недели назад региону дополнительно выделен почти 1 миллиард рублей. Средства направим на восстановление системы водоснабжения и водоотведения", - сказал губернатор.
Реконструкция изношенных сетей водопровода и канализации "Астрводоканала" позволят снизить аварийность на сетях, сэкономить энергоресурсы и дать астраханцам чистую питьевую воду.
"Еще одно важное достижение прошлого года - получение финансирования на строительство Восточного обхода. Возобновили его после девятилетнего простоя. Работаем с опережающими темпами и должны полностью закончить объект к декабрю 2024 года", - сказал Бабушкин, уточнив, что общая стоимость строительства более 2 миллиардов рублей.
Также в 2021 году началась масштабная реформа общественного транспорта, которая будет реализована поэтапно до 2026 года. "Это поможет значительно повысить качество и безопасность пассажирских перевозок", - отметил он.