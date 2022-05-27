https://ria.ru/20220527/razyskivaemye-1791000246.html

На границе России в 2021 году поймали более трех тысяч разыскиваемых

На границе России в 2021 году поймали более трех тысяч разыскиваемых - РИА Новости, 27.05.2022

На границе России в 2021 году поймали более трех тысяч разыскиваемых

Российские пограничники в 2021 году среди пересекавших госграницу РФ выявили свыше 3,3 тысячи человек, находившихся в федеральном и международном розыске,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T00:16

2022-05-27T00:16

2022-05-27T00:33

россия

афганистан

куба

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир кулишов

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские пограничники в 2021 году среди пересекавших госграницу РФ выявили свыше 3,3 тысячи человек, находившихся в федеральном и международном розыске, сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов."В ходе пограничного контроля в пассажиропотоке выявлено более 3,3 тысячи лиц, находившихся в международном и федеральном розыске", - отметил Кулишов.Даже несмотря на введенные из-за пандемии законодательные ограничения, масштаб противоправной деятельности на государственной границе РФ в 2021 году не снижался, рассказал он."Отмечалось двукратное увеличение количества нарушений режима государственной границы на российско-казахстанском участке гражданами центральноазиатских стран, пытавшимися незаконно въехать в Российскую Федерацию с целью трудоустройства", - сообщил генерал.По словам главы Погранслужбы ФСБ, "фиксировался рост количества попыток нарушений государственной границы иностранцами – выходцами из Афганистана и Кубы, стремившимися незаконно убыть в страны Евросоюза транзитом через территорию России". В 2021 году пресечено порядка 450 подобных нарушений, что в три раза превышает показатели предыдущего периода, отметил Кулишов.Постепенное снятие противоэпидемиологических ограничений способствовало росту пассажиропотока через государственную границу и, как следствие, увеличению количества иностранцев, изыскивающих возможность незаконного въезда в Россию, добавил он."В 2021 году пограничными органами в пунктах пропуска через государственную границу не пропущено свыше 42 тысяч граждан с недействительными документами, что в 1,7 раза превышает показатели предыдущего периода. 219 иностранцев предъявили поддельные или чужие документы", - отметил Кулишов.Изменение установочных данных и получение новых документов - распространенные ухищрения незаконных мигрантов, с которым сталкиваются пограничники, рассказал генерал. "Вместе с тем, реализуемые меры по борьбе с незаконной миграцией в совокупности с применением современных технических средств проверки документов позволяют выявлять в пассажиропотоке лиц, использующих документы с измененными установочными данными. В 2021 году выявлено свыше 7 тысяч иностранных граждан подобной категории, что вдвое превышает показатели предыдущего года. В отношении 915 человек возбуждены уголовные дела за совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации (фиктивная регистрация в России - ред.)", - добавил он.

https://ria.ru/20220527/provokatsiya-1791000091.html

https://ria.ru/20220524/likvidatsiya-1790297206.html

https://ria.ru/20220520/sud-1789855637.html

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россия, афганистан, куба, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир кулишов, москва, общество