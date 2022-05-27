Прокурор МУС призвал Россию сотрудничать по расследованию на Украине
Международный уголовный суд призвал Россию сотрудничать по расследованию на Украине
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Международного уголовного суда в Гааге
Здание Международного уголовного суда в Гааге. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан призвал Россию сотрудничать по расследованию на Украине.
"Приглашение есть. Моя дверь открыта, и я сам продолжу стучаться в дверь Российской Федерации", - сказал прокурор в интервью агентству Франс Пресс.
"Если у Российской Федерации есть обвинения… если они проводят собственные расследования, или занимаются судебным преследованием, или имеют информацию, которая имеет отношение к делу, поделитесь ею с нами", - сказал прокурор.
Ранее прокурор МУС Карим Хан сообщил, что суд направил на Украину 42 сотрудника для расследования военных преступлений и преступлений против человечности.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.
Россия подписала Римский статут в 2000 году, но не ратифицировала его, а в 2016 году отозвала свою подпись после того, как воссоединение Крыма с РФ было признано "оккупацией". Украина также подписала Римский статут в 2000 году, но тоже не ратифицировала его. При этом в марте официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что последние действия прокурора Хана демонстрируют стремление внести свою лепту в антироссийскую истерию, полыхающую сейчас в США и ЕС, и что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".
Ранее в ДНР сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато. По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.