https://ria.ru/20220527/rasshirenie-1791181766.html

Расширение НАТО на восток угрожает России, считает посол Китая во Франции

Расширение НАТО на восток угрожает России, считает посол Китая во Франции - РИА Новости, 27.05.2022

Расширение НАТО на восток угрожает России, считает посол Китая во Франции

Расширение НАТО на восток представляет военную угрозу для России, а решение Финляндии и Швеции вступить в альянс никак не поможет укрепить их безопасность,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:12

2022-05-27T15:12

2022-05-27T15:12

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

россия

финляндия

швеция

рабочая партия курдистана

нато

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ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Расширение НАТО на восток представляет военную угрозу для России, а решение Финляндии и Швеции вступить в альянс никак не поможет укрепить их безопасность, считает посол Китая во Франции Лу Шае."Для России эта экспансия НАТО представляет собой военную угрозу, угрозу ее безопасности. Вы не можете угнетать или угрожать безопасности других, запрещая им принимать ответные меры или защищаться", - сказал китайский дипломат в эфире радиостанции Europe 1.Он подчеркнул, что решение Финляндии и Швеции вступить в альянс является суверенным, однако это никак по поможет укрепить их безопасность."Нужно понимать о том, что стало первопричиной военного конфликта на Украине. Причиной стали пять волн расширения Североатлантического альянса на восток. Это точка зрения не только Китая, но и многих на Западе", - отметил Лу Шае.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.

https://ria.ru/20220426/medved-1785518011.html

https://ria.ru/20220527/nato-1791048082.html

россия

финляндия

швеция

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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, финляндия, швеция, рабочая партия курдистана, нато