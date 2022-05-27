https://ria.ru/20220527/rasselenie-1791147282.html

Программу расселения аварийных домов в Астраханской области выполнят раньше

Программу расселения аварийных домов в Астраханской области выполнят раньше - РИА Новости, 27.05.2022

Программу расселения аварийных домов в Астраханской области выполнят раньше

Программа по переселению граждан из аварийного жилья в Астраханской области будет выполнена досрочно, до конца текущего года, заявил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:03

2022-05-27T14:03

2022-05-27T14:03

общество

жилье

астраханская область

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая – РИА Новости. Программа по переселению граждан из аварийного жилья в Астраханской области будет выполнена досрочно, до конца текущего года, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании областной думы.По его словам, за два года участия в федеральной программе в регионе было расселено почти 18 тысяч квадратных метров ветхого фонда. Освоено в общей сложности более 1 миллиарда рублей."Работаем ускоренными темпами, потому что люди должны жить в достойных условиях… Программа рассчитана до 2025 года, но мы завершим ее уже в этом году. Расселим в общей сложности почти 3 тысячи человек из 172 аварийных домов", - сказал Бабушкин.Со следующего года в регионе планируется запустить новую программу переселения, куда войдет 700 многоквартирных домов общей площадью почти 212 тысяч квадратных метров. Это жилье признано аварийным с 2017 по 2020 годы.В целом, по итогам 2021 года в регионе введено более 540 тысяч квадратных метров жилья, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. "По-прежнему есть значительный перевес по индивидуальному строительству. Хотя и темпы возведения многоквартирных домов также выросли - на четверть по сравнению с 2020 годом", - уточнил губернатор.Общий объем вложений в строительство в 2021 году составил порядка 64 миллиардов рублей, что примерно на 42% превышает показатель предыдущего периода.

https://ria.ru/20220527/bezrabotitsa-1791120440.html

https://ria.ru/20220525/astrakhan-1790720079.html

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, жилье, астраханская область, игорь бабушкин