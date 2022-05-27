https://ria.ru/20220527/putin-1791256168.html

Путин: обвинения в сложностях поставок сельхозпродукции безосновательны

Путин: обвинения в сложностях поставок сельхозпродукции безосновательны - РИА Новости, 27.05.2022

Путин: обвинения в сложностях поставок сельхозпродукции безосновательны

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру, что попытки возложить на РФ ответственность за сложности с... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:55

2022-05-27T17:55

2022-05-27T17:55

цены на нефть

владимир путин

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790854392_122:0:2951:1592_1920x0_80_0_0_eecac9c72d63a6aef9eaf71541735041.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру, что попытки возложить на РФ ответственность за сложности с поставками сельхозпродукции безосновательны, сообщает пресс-служба Кремля."Проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с глобальной продовольственной безопасностью. Владимир Путин акцентировал, что попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны. Даны подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, владимир путин, россия, сша