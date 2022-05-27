Рейтинг@Mail.ru
Путин: обвинения в сложностях поставок сельхозпродукции безосновательны - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/putin-1791256168.html
Путин: обвинения в сложностях поставок сельхозпродукции безосновательны
Путин: обвинения в сложностях поставок сельхозпродукции безосновательны - РИА Новости, 27.05.2022
Путин: обвинения в сложностях поставок сельхозпродукции безосновательны
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру, что попытки возложить на РФ ответственность за сложности с... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:55
2022-05-27T17:55
цены на нефть
владимир путин
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790854392_122:0:2951:1592_1920x0_80_0_0_eecac9c72d63a6aef9eaf71541735041.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру, что попытки возложить на РФ ответственность за сложности с поставками сельхозпродукции безосновательны, сообщает пресс-служба Кремля."Проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с глобальной продовольственной безопасностью. Владимир Путин акцентировал, что попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны. Даны подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790854392_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_7bf84dc53cf4d14632cac7bc4b396578.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, владимир путин, россия, сша
17:55 27.05.2022
 
Путин: обвинения в сложностях поставок сельхозпродукции безосновательны

Путин: обвинения России в сложностях поставок сельхозпродукции безосновательны

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру, что попытки возложить на РФ ответственность за сложности с поставками сельхозпродукции безосновательны, сообщает пресс-служба Кремля.
"Проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с глобальной продовольственной безопасностью. Владимир Путин акцентировал, что попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны. Даны подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза", - говорится в сообщении.
Комбайн во время уборки пшеницы - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 08:00
Запад запрещает кормить голодающий мир тоталитарным зерном из России
 
Цены на нефтьВладимир ПутинРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала