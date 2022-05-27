https://ria.ru/20220527/putin-1791256168.html
Путин: обвинения в сложностях поставок сельхозпродукции безосновательны
Путин: обвинения в сложностях поставок сельхозпродукции безосновательны - РИА Новости, 27.05.2022
Путин: обвинения в сложностях поставок сельхозпродукции безосновательны
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру, что попытки возложить на РФ ответственность за сложности с... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:55
2022-05-27T17:55
2022-05-27T17:55
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру, что попытки возложить на РФ ответственность за сложности с поставками сельхозпродукции безосновательны, сообщает пресс-служба Кремля."Проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с глобальной продовольственной безопасностью. Владимир Путин акцентировал, что попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны. Даны подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза", - говорится в сообщении.
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цены на нефть, владимир путин, россия, сша
Путин: обвинения в сложностях поставок сельхозпродукции безосновательны
Путин: обвинения России в сложностях поставок сельхозпродукции безосновательны