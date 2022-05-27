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Путин рассказал о продовольственной безопасности в ЕАЭС - РИА Новости, 27.05.2022
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Путин рассказал о продовольственной безопасности в ЕАЭС
Путин рассказал о продовольственной безопасности в ЕАЭС - РИА Новости, 27.05.2022
Путин рассказал о продовольственной безопасности в ЕАЭС
Россия и все страны ЕАЭС вносят очень серьезный вклад в обеспечение продовольственной безопасности и ведут себя в высшей степени ответственно, сообщил президент РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:06
2022-05-27T14:30
в мире
экономика
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и все страны ЕАЭС вносят очень серьезный вклад в обеспечение продовольственной безопасности и ведут себя в высшей степени ответственно, сообщил президент России Владимир Путин.Он отметил, что считает важным и дальше уделять особое внимание обеспечению продовольственной безопасности."Вы знаете, что в мире складывается ситуация непросто. Наши страны вносят очень серьезный вклад в решение этих проблем, и Россия, и все другие члены нашей организации ведут себя в высшей степени ответственно", - сказал Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.Президент отметил, что на сегодняшний все день пять стран союза за счет собственного производства полностью покрывают внутренние потребности по ключевым видам продовольствия и сельхозтоваров.
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в мире, экономика, россия, евразийский экономический союз
14:06 27.05.2022 (обновлено: 14:30 27.05.2022)
 
Путин рассказал о продовольственной безопасности в ЕАЭС

Путин: страны ЕАЭС покрывают потребности в продуктах за счет собственного производства

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и все страны ЕАЭС вносят очень серьезный вклад в обеспечение продовольственной безопасности и ведут себя в высшей степени ответственно, сообщил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что считает важным и дальше уделять особое внимание обеспечению продовольственной безопасности.
"Вы знаете, что в мире складывается ситуация непросто. Наши страны вносят очень серьезный вклад в решение этих проблем, и Россия, и все другие члены нашей организации ведут себя в высшей степени ответственно", - сказал Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Президент отметил, что на сегодняшний все день пять стран союза за счет собственного производства полностью покрывают внутренние потребности по ключевым видам продовольствия и сельхозтоваров.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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Небензя: Запад взял в заложники развивающийся мир, подталкивая его к голоду
 
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