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Путин рассказал о продовольственной безопасности в ЕАЭС
Путин рассказал о продовольственной безопасности в ЕАЭС - РИА Новости, 27.05.2022
Путин рассказал о продовольственной безопасности в ЕАЭС
Россия и все страны ЕАЭС вносят очень серьезный вклад в обеспечение продовольственной безопасности и ведут себя в высшей степени ответственно, сообщил президент РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:06
2022-05-27T14:06
2022-05-27T14:30
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экономика
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и все страны ЕАЭС вносят очень серьезный вклад в обеспечение продовольственной безопасности и ведут себя в высшей степени ответственно, сообщил президент России Владимир Путин.Он отметил, что считает важным и дальше уделять особое внимание обеспечению продовольственной безопасности."Вы знаете, что в мире складывается ситуация непросто. Наши страны вносят очень серьезный вклад в решение этих проблем, и Россия, и все другие члены нашей организации ведут себя в высшей степени ответственно", - сказал Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.Президент отметил, что на сегодняшний все день пять стран союза за счет собственного производства полностью покрывают внутренние потребности по ключевым видам продовольствия и сельхозтоваров.
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в мире, экономика, россия, евразийский экономический союз
14:06 27.05.2022 (обновлено: 14:30 27.05.2022)
Путин рассказал о продовольственной безопасности в ЕАЭС
Путин: страны ЕАЭС покрывают потребности в продуктах за счет собственного производства