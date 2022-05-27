https://ria.ru/20220527/putin-1791149808.html

Путин рассказал о продовольственной безопасности в ЕАЭС

Путин рассказал о продовольственной безопасности в ЕАЭС - РИА Новости, 27.05.2022

Путин рассказал о продовольственной безопасности в ЕАЭС

Россия и все страны ЕАЭС вносят очень серьезный вклад в обеспечение продовольственной безопасности и ведут себя в высшей степени ответственно, сообщил президент РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:06

2022-05-27T14:06

2022-05-27T14:30

в мире

экономика

россия

евразийский экономический союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790838301_0:237:3217:2047_1920x0_80_0_0_fcb955bb575056586ea128d7d4045488.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и все страны ЕАЭС вносят очень серьезный вклад в обеспечение продовольственной безопасности и ведут себя в высшей степени ответственно, сообщил президент России Владимир Путин.Он отметил, что считает важным и дальше уделять особое внимание обеспечению продовольственной безопасности."Вы знаете, что в мире складывается ситуация непросто. Наши страны вносят очень серьезный вклад в решение этих проблем, и Россия, и все другие члены нашей организации ведут себя в высшей степени ответственно", - сказал Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.Президент отметил, что на сегодняшний все день пять стран союза за счет собственного производства полностью покрывают внутренние потребности по ключевым видам продовольствия и сельхозтоваров.

https://ria.ru/20220519/nebenzya-1789612304.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, экономика, россия, евразийский экономический союз