https://ria.ru/20220527/putin-1791117207.html
Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор
Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 27.05.2022
Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин проведет в пятницу международный телефонный разговор, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:51
2022-05-27T12:51
2022-05-27T12:51
россия
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу международный телефонный разговор, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Далее у президента сегодня есть во второй половине дня международный телефонный разговор, телефонная дипломатия продолжается", - сказал Песков."Мы не исключаем, что в субботу и воскресенье президент Путин продолжит международные телефонные переговоры. В этом случае мы будем вас информировать", - добавил он.
https://ria.ru/20220527/kareliya-1791105493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, дмитрий песков
Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор
Пресс-секретарь Песков: Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор