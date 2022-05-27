https://ria.ru/20220527/putin-1791117207.html

Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор

Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 27.05.2022

Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу международный телефонный разговор, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:51

2022-05-27T12:51

2022-05-27T12:51

россия

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу международный телефонный разговор, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Далее у президента сегодня есть во второй половине дня международный телефонный разговор, телефонная дипломатия продолжается", - сказал Песков."Мы не исключаем, что в субботу и воскресенье президент Путин продолжит международные телефонные переговоры. В этом случае мы будем вас информировать", - добавил он.

https://ria.ru/20220527/kareliya-1791105493.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, владимир путин, дмитрий песков