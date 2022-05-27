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Погранслужба ФСБ сообщила о пресеченной украинской провокации в Крыму - РИА Новости, 27.05.2022
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Погранслужба ФСБ сообщила о пресеченной украинской провокации в Крыму
Погранслужба ФСБ сообщила о пресеченной украинской провокации в Крыму - РИА Новости, 27.05.2022
Погранслужба ФСБ сообщила о пресеченной украинской провокации в Крыму
Российские пограничники в 2021 году вынуждены были применить оружие, чтобы пресечь провокацию украинских националистов и экстремистов, запустивших в воздушное... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T00:14
2022-05-27T00:14
безопасность
россия
украина
республика крым
владимир кулишов
фсб
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские пограничники в 2021 году вынуждены были применить оружие, чтобы пресечь провокацию украинских националистов и экстремистов, запустивших в воздушное пространство Крыма воздушные шары, несшие корзину с антироссийскими агитационными материалами, сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.В интервью "Российской газете" по случаю предстоящего Дня пограничника Кулишов рассказал, что порядок применения оружия пограничниками строго регламентирован законодательством РФ. По его словам, на сухопутном участке оружие, как правило, применяется для остановки транспортных средств, если нарушители границы отказываются выполнить требования пограничников об остановке и пытаются скрыться, либо в случаях, когда нарушители своими действиями создают реальную угрозу жизни и здоровью пограничников."В 2021 году в ходе несения пограничной службы на сухопутном участке пограничниками оружие применялось семь раз. При этом в шести случаях для остановки опасно маневрирующих транспортных средств, в одном – для пресечения провокации представителей националистических и экстремистских организаций Украины, запустивших в воздушное пространство Крыма воздушные шары с прикрепленной к ним корзиной, наполненной антироссийскими агитационными материалами", - рассказал генерал.По словам Кулишова, в морских пространствах оружие приходится использовать преимущественно для остановки судов-нарушителей в ходе длительного преследования, а также для пресечения их опасного маневрирования, создающего предпосылки морских происшествий, в том числе угрозу жизни и здоровью пограничников. "В прошлом году в морских пространствах оружие применялось трижды, что в десять раз меньше показателей пятилетней давности (32 случая)", - отметил Кулишов."В пунктах пропуска оружие пограничниками не применялось, и, надеемся, таких ситуаций не случится", - резюмировал он.
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безопасность, россия, украина, республика крым, владимир кулишов, фсб
00:14 27.05.2022
 
Погранслужба ФСБ сообщила о пресеченной украинской провокации в Крыму

Кулишов: Погранслужба ФСБ в 2021 году пресекла украинскую провокацию в Крыму с шарами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и на Черное море
Вид на Ялту и на Черное море - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские пограничники в 2021 году вынуждены были применить оружие, чтобы пресечь провокацию украинских националистов и экстремистов, запустивших в воздушное пространство Крыма воздушные шары, несшие корзину с антироссийскими агитационными материалами, сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
В интервью "Российской газете" по случаю предстоящего Дня пограничника Кулишов рассказал, что порядок применения оружия пограничниками строго регламентирован законодательством РФ.
"К сожалению, не всегда удается пресечь противоправные действия нарушителей государственной границы или браконьеров без силового воздействия", - посетовал Кулишов.
По его словам, на сухопутном участке оружие, как правило, применяется для остановки транспортных средств, если нарушители границы отказываются выполнить требования пограничников об остановке и пытаются скрыться, либо в случаях, когда нарушители своими действиями создают реальную угрозу жизни и здоровью пограничников.
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"В 2021 году в ходе несения пограничной службы на сухопутном участке пограничниками оружие применялось семь раз. При этом в шести случаях для остановки опасно маневрирующих транспортных средств, в одном – для пресечения провокации представителей националистических и экстремистских организаций Украины, запустивших в воздушное пространство Крыма воздушные шары с прикрепленной к ним корзиной, наполненной антироссийскими агитационными материалами", - рассказал генерал.
По словам Кулишова, в морских пространствах оружие приходится использовать преимущественно для остановки судов-нарушителей в ходе длительного преследования, а также для пресечения их опасного маневрирования, создающего предпосылки морских происшествий, в том числе угрозу жизни и здоровью пограничников. "В прошлом году в морских пространствах оружие применялось трижды, что в десять раз меньше показателей пятилетней давности (32 случая)", - отметил Кулишов.
"В пунктах пропуска оружие пограничниками не применялось, и, надеемся, таких ситуаций не случится", - резюмировал он.
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