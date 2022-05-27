https://ria.ru/20220527/provokatsiya-1791000091.html

Погранслужба ФСБ сообщила о пресеченной украинской провокации в Крыму

Погранслужба ФСБ сообщила о пресеченной украинской провокации в Крыму - РИА Новости, 27.05.2022

Погранслужба ФСБ сообщила о пресеченной украинской провокации в Крыму

Российские пограничники в 2021 году вынуждены были применить оружие, чтобы пресечь провокацию украинских националистов и экстремистов, запустивших в воздушное... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T00:14

2022-05-27T00:14

2022-05-27T00:14

безопасность

россия

украина

республика крым

владимир кулишов

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778839488_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_c656ca10873b41ce8ec5b89976192358.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские пограничники в 2021 году вынуждены были применить оружие, чтобы пресечь провокацию украинских националистов и экстремистов, запустивших в воздушное пространство Крыма воздушные шары, несшие корзину с антироссийскими агитационными материалами, сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.В интервью "Российской газете" по случаю предстоящего Дня пограничника Кулишов рассказал, что порядок применения оружия пограничниками строго регламентирован законодательством РФ. По его словам, на сухопутном участке оружие, как правило, применяется для остановки транспортных средств, если нарушители границы отказываются выполнить требования пограничников об остановке и пытаются скрыться, либо в случаях, когда нарушители своими действиями создают реальную угрозу жизни и здоровью пограничников."В 2021 году в ходе несения пограничной службы на сухопутном участке пограничниками оружие применялось семь раз. При этом в шести случаях для остановки опасно маневрирующих транспортных средств, в одном – для пресечения провокации представителей националистических и экстремистских организаций Украины, запустивших в воздушное пространство Крыма воздушные шары с прикрепленной к ним корзиной, наполненной антироссийскими агитационными материалами", - рассказал генерал.По словам Кулишова, в морских пространствах оружие приходится использовать преимущественно для остановки судов-нарушителей в ходе длительного преследования, а также для пресечения их опасного маневрирования, создающего предпосылки морских происшествий, в том числе угрозу жизни и здоровью пограничников. "В прошлом году в морских пространствах оружие применялось трижды, что в десять раз меньше показателей пятилетней давности (32 случая)", - отметил Кулишов."В пунктах пропуска оружие пограничниками не применялось, и, надеемся, таких ситуаций не случится", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220526/krym-1790974450.html

https://ria.ru/20220524/krym-1790409588.html

россия

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, украина, республика крым, владимир кулишов, фсб