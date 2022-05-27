https://ria.ru/20220527/promyshlennost-1791175805.html

Правительство пересмотрит задачи промышленности для устойчивого потребления

Правительство пересмотрит задачи промышленности для устойчивого потребления - РИА Новости, 27.05.2022

Правительство пересмотрит задачи промышленности для устойчивого потребления

Правительство РФ пересмотрит задачи отечественной промышленности, чтобы обеспечить устойчивость потребления товаров и услуг на внутреннем рынке, планируется,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:58

2022-05-27T14:58

2022-05-27T14:58

экономика

михаил мишустин

россия

правительство рф

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ пересмотрит задачи отечественной промышленности, чтобы обеспечить устойчивость потребления товаров и услуг на внутреннем рынке, планируется, что большинство программ импортозамещения нового типа будут завершены в течение нескольких лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы пересмотрим задачи отечественной промышленности чтобы обеспечить устойчивость потребления товаров и услуг которые нужны нашим гражданам, я говорю о внутреннем потреблении. Правительство рассчитывает что большинство таких программ импортозамещения нового типа будут завершены в течение нескольких лет", - заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" в пятницу.Премьер подчеркнул, что при этом России нельзя совсем закрыться от внешнего мира, поэтому будут создаваться и новые цепочки поставок из дружественных стран."Вместе с тем, станем создавать цепочки поставок, прежде всего из дружественных стран. Потому что нельзя совсем закрыться, это абсолютно очевидно. Чтобы обеспечить выбор продукции для наших граждан и конкуренцию на рынке", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20220518/rostekh-1789231351.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф