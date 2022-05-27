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Правительство пересмотрит задачи промышленности для устойчивого потребления - РИА Новости, 27.05.2022
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Правительство пересмотрит задачи промышленности для устойчивого потребления
Правительство пересмотрит задачи промышленности для устойчивого потребления - РИА Новости, 27.05.2022
Правительство пересмотрит задачи промышленности для устойчивого потребления
Правительство РФ пересмотрит задачи отечественной промышленности, чтобы обеспечить устойчивость потребления товаров и услуг на внутреннем рынке, планируется,... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:58
2022-05-27T14:58
экономика
михаил мишустин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ пересмотрит задачи отечественной промышленности, чтобы обеспечить устойчивость потребления товаров и услуг на внутреннем рынке, планируется, что большинство программ импортозамещения нового типа будут завершены в течение нескольких лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы пересмотрим задачи отечественной промышленности чтобы обеспечить устойчивость потребления товаров и услуг которые нужны нашим гражданам, я говорю о внутреннем потреблении. Правительство рассчитывает что большинство таких программ импортозамещения нового типа будут завершены в течение нескольких лет", - заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" в пятницу.Премьер подчеркнул, что при этом России нельзя совсем закрыться от внешнего мира, поэтому будут создаваться и новые цепочки поставок из дружественных стран."Вместе с тем, станем создавать цепочки поставок, прежде всего из дружественных стран. Потому что нельзя совсем закрыться, это абсолютно очевидно. Чтобы обеспечить выбор продукции для наших граждан и конкуренцию на рынке", - добавил Мишустин.
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экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф
14:58 27.05.2022
 
Правительство пересмотрит задачи промышленности для устойчивого потребления

Мишустин: правительство пересмотрит задачи промышленности для устойчивого потребления

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ пересмотрит задачи отечественной промышленности, чтобы обеспечить устойчивость потребления товаров и услуг на внутреннем рынке, планируется, что большинство программ импортозамещения нового типа будут завершены в течение нескольких лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы пересмотрим задачи отечественной промышленности чтобы обеспечить устойчивость потребления товаров и услуг которые нужны нашим гражданам, я говорю о внутреннем потреблении. Правительство рассчитывает что большинство таких программ импортозамещения нового типа будут завершены в течение нескольких лет", - заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" в пятницу.
Премьер подчеркнул, что при этом России нельзя совсем закрыться от внешнего мира, поэтому будут создаваться и новые цепочки поставок из дружественных стран.
"Вместе с тем, станем создавать цепочки поставок, прежде всего из дружественных стран. Потому что нельзя совсем закрыться, это абсолютно очевидно. Чтобы обеспечить выбор продукции для наших граждан и конкуренцию на рынке", - добавил Мишустин.
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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Путин: промышленные предприятия "Ростеха" смогут занять внутренний рынок
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссияПравительство РФ
 
 
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