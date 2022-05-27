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Приложения "Госуслуги МО" и "Добродел" появились в магазине RuStore
Приложения "Госуслуги МО" и "Добродел" появились в магазине RuStore - РИА Новости, 27.05.2022
Приложения "Госуслуги МО" и "Добродел" появились в магазине RuStore
Электронные сервисы правительства Московской области – приложения "Госуслуги" и "Добродел" – появились в новом российском магазине приложений RuStore, сообщил... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T20:31
2022-05-27T20:31
2022-05-27T20:43
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Электронные сервисы правительства Московской области – приложения "Госуслуги" и "Добродел" – появились в новом российском магазине приложений RuStore, сообщил телеканал "360".Приложения можно удобно и безопасно скачать на смартфон с операционной системой Android, введя название приложение в поисковой строке RuStore.Как рассказала министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, оба приложения пользуются большой популярностью среди жителей региона."Мобильное приложение „Госуслуги Московской области“ скачали более 1,7 миллиона раз, а приложение „Добродел“ — более 820 тысяч раз", – отметила министр.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости.
Электронные сервисы правительства Московской области – приложения "Госуслуги" и "Добродел" – появились в новом российском магазине приложений RuStore, сообщил телеканал "360"
.
Приложения можно удобно и безопасно скачать на смартфон с операционной системой Android, введя название приложение в поисковой строке RuStore.
Как рассказала министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, оба приложения пользуются большой популярностью среди жителей региона.
"Мобильное приложение „Госуслуги Московской области“ скачали более 1,7 миллиона раз, а приложение „Добродел“ — более 820 тысяч раз", – отметила министр.