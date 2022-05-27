https://ria.ru/20220527/prilozheniya-1791312929.html

Приложения "Госуслуги МО" и "Добродел" появились в магазине RuStore

Приложения "Госуслуги МО" и "Добродел" появились в магазине RuStore - РИА Новости, 27.05.2022

Приложения "Госуслуги МО" и "Добродел" появились в магазине RuStore

Электронные сервисы правительства Московской области – приложения "Госуслуги" и "Добродел" – появились в новом российском магазине приложений RuStore, сообщил... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T20:31

2022-05-27T20:31

2022-05-27T20:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Электронные сервисы правительства Московской области – приложения "Госуслуги" и "Добродел" – появились в новом российском магазине приложений RuStore, сообщил телеканал "360".Приложения можно удобно и безопасно скачать на смартфон с операционной системой Android, введя название приложение в поисковой строке RuStore.Как рассказала министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, оба приложения пользуются большой популярностью среди жителей региона."Мобильное приложение „Госуслуги Московской области“ скачали более 1,7 миллиона раз, а приложение „Добродел“ — более 820 тысяч раз", – отметила министр.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)