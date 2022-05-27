https://ria.ru/20220527/pravitelstvo-1791135875.html

В правительстве рассказали об уровне инфляции в России

В правительстве рассказали об уровне инфляции в России - РИА Новости, 27.05.2022

В правительстве рассказали об уровне инфляции в России

В конце мая в России зафиксировали дефляцию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" в пятницу. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:35

2022-05-27T13:35

2022-05-27T14:53

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В конце мая в России зафиксировали дефляцию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" в пятницу."Согласно последним данным, инфляция практически остановилась. За первые 20 дней мая она достигла минимума с 1999 года, мы смотрели с нашими аналитиками. А за последнюю неделю зафиксирована уже дефляция", — сказал он.Во время выступления глава правительства сообщил, что к началу месяца в стране снизилось потребление — обороты через систему контрольно-кассовой техники уменьшились в годовом выражении почти на десять процентов, при этом в последнюю неделю мая спад сократился до трех процентов."Мы рассчитываем, что сегодня инициатива президента по повышению МРОТ, прожиточного минимума, социальных выплат, в том числе индексация пенсий, помогут выправить ситуацию с потребительским спросом в ближайшее время вместе с мерами, которые приняты: программы кредитования, отсрочка страховых взносов", — сказал Мишустин.По его словам, этот шаг позволит компенсировать произошедший рост цен и поддержать спрос.Западные страны приняли несколько пакетов ограничений против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Основная часть из них коснулась банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, часть брендов заявила о прекращении работы в России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220526/stavka-1790866488.html

https://ria.ru/20220526/vyplaty-1790753041.html

https://ria.ru/20220521/inflyatsiya-1789868757.html

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экономика, россия, михаил мишустин