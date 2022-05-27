https://ria.ru/20220527/pozhar-1791100887.html
При пожаре на юге Москвы погиб один человек
При пожаре на юге Москвы погиб один человек - РИА Новости, 27.05.2022
При пожаре на юге Москвы погиб один человек
Один человек погиб, по уточненным данным, при пожаре в производственно-складском здании на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:19
2022-05-27T12:19
2022-05-27T14:26
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Один человек погиб, по уточненным данным, при пожаре в производственно-складском здании на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."Погиб один человек", - сказал собеседник агентства.Огоньпотушили около получаса назад, в 11.34 - на пике пожар распространился на площади 350 квадратных метров.Как уточнял РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в горящем производственно-складском здании находились на хранении горюче-смазочные материалы и "резинотехнические изделия".В пресс-службе МЧС РФ отмечали, что в результате пожара возникла угроза перехода огня на соседние здания. Тушение осложнялось высокой пожарной загрузкой сооружения.Благодаря оперативным действиям удалось не допустить распространения огня и уже через час локализовать возгорание. К тушению привлекались более 90 человек и 28 единиц специальной техники, в том числе три подъемных механизма.Здание расположено по адресу: улица Котляковская, дом 8, строение 3.
https://ria.ru/20220527/pozhar-1791040379.html
https://ria.ru/20220203/pozhary-1770950301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
12:19 27.05.2022 (обновлено: 14:26 27.05.2022)
При пожаре на юге Москвы погиб один человек
Один человек погиб при пожаре в производственно-складском здании на юге Москвы
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Один человек погиб, по уточненным данным, при пожаре в производственно-складском здании на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Погиб один человек", - сказал собеседник агентства.
Огоньпотушили около получаса назад, в 11.34 - на пике пожар распространился на площади 350 квадратных метров.
Как уточнял РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в горящем производственно-складском здании находились на хранении горюче-смазочные материалы и "резинотехнические изделия".
В пресс-службе МЧС
РФ отмечали, что в результате пожара возникла угроза перехода огня на соседние здания. Тушение осложнялось высокой пожарной загрузкой сооружения.
Благодаря оперативным действиям удалось не допустить распространения огня и уже через час локализовать возгорание. К тушению привлекались более 90 человек и 28 единиц специальной техники, в том числе три подъемных механизма.
Здание расположено по адресу: улица Котляковская, дом 8, строение 3.