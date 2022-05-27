https://ria.ru/20220527/poroshenko-1791343064.html
Порошенко пытается выехать из Украины в Польшу
Порошенко пытается выехать из Украины в Польшу - РИА Новости, 28.05.2022
Порошенко пытается выехать из Украины в Польшу
Бывший президент Украины Петр Порошенко пытается выехать из страны в Польшу, сообщает украинская погранслужба. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-27T23:33
2022-05-27T23:33
2022-05-28T00:01
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авто
петр порошенко
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польша
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко пытается выехать из страны в Польшу, сообщает украинская погранслужба."Экс-президент Украины Петр Порошенко сейчас находится в пункте пропуска "Рава-Русская" Львовской таможни, пытается выехать с Украины в Польшу на личном транспортном средстве марки Range Rover", — отмечается в Telegram-канале ведомства.При этом ранее Порошенко написал в Facebook*, что находится во Львове, куда из-за границы доставляют пикапы, бронежилеты, дроны и иное военное оборудование, которое затем экс-президент помогает доставить военным.По данным украинских СМИ, информацию о выезде Порошенко с Украины опубликовал неофициальный Telegram-канал таможенной службы. В то же время в соцсетях появились фотографии якобы пересечения экс-президентом границы.На Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.В январе Печерский районный суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.Ранее в мае Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с ДНР и ЛНР по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что показания Медведчука не соответствуют действительности.СБУ в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы силовиков, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело — политика и его коллегу по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220525/dopros-1790616849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, петр порошенко, украина, польша
23:33 27.05.2022 (обновлено: 00:01 28.05.2022)
Порошенко пытается выехать из Украины в Польшу
Украинская погранслужба сообщила о попытке Порошенко выехать из Украины в Польшу
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко пытается выехать из страны в Польшу, сообщает украинская погранслужба.
"Экс-президент Украины Петр Порошенко
сейчас находится в пункте пропуска "Рава-Русская" Львовской таможни, пытается выехать с Украины в Польшу
на личном транспортном средстве марки Range Rover", — отмечается в Telegram-канале ведомства.
При этом ранее Порошенко написал в Facebook*, что находится во Львове, куда из-за границы доставляют пикапы, бронежилеты, дроны и иное военное оборудование, которое затем экс-президент помогает доставить военным.
По данным украинских СМИ, информацию о выезде Порошенко с Украины опубликовал неофициальный Telegram-канал таможенной службы. В то же время в соцсетях появились фотографии якобы пересечения экс-президентом границы.
На Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
В январе Печерский районный суд Киева
отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.
Ранее в мае Служба безопасности Украины
передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с ДНР
и ЛНР
по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что показания Медведчука не соответствуют действительности.
СБУ в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь
" Медведчука по поручению Владимира Зеленского
. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы силовиков, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву
территории Донбасса
в сговоре с высшим руководством Украины.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело — политика и его коллегу по партии Тараса Козака
подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская