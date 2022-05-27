https://ria.ru/20220527/pooh-1791071021.html
В Великобритании сняли хоррор по мотивам книги о Винни Пухе
В Великобритании сняли хоррор по мотивам книги о Винни Пухе - РИА Новости, 27.05.2022
В Великобритании сняли хоррор по мотивам книги о Винни Пухе
Риз Уотерфилд создал хоррор по мотивам книги Алана Милна о знаменитом медвежонке. Лента называется "Винни-Пух: кровь и мед", сообщает Variety. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:21
2022-05-27T14:21
2022-05-27T14:21
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Риз Уотерфилд создал хоррор по мотивам книги Алана Милна о знаменитом медвежонке. Лента называется "Винни-Пух: кровь и мед", сообщает Variety.По словам режиссера, картину сняли в Великобритании всего за десять дней. Постановщик не стал раскрывать бюджет, но предупредил, что зрители "не должны ожидать, что это будет фильм голливудского уровня". В его ленте Винни-Пух и Пятачок будут представлены обезумевшими "после того, как их друг Кристофер Робин бросил их". Зрители увидят, как герои возвращаются к своему животному естеству.В январе истек срок авторских прав на книгу про Винни-Пуха, изданную в 1926 году, теперь его образ доступен для использования без разрешения наследников автора в любых творческих произведениях.
https://ria.ru/20220526/kino-1790454203.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, великобритания, кино и сериалы, книги
В Великобритании сняли хоррор по мотивам книги о Винни Пухе
В Великобритании сняли хоррор "Винни-Пух: кровь и мед" по мотивам книги Милна о медвежонке
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости.
Риз Уотерфилд создал хоррор по мотивам книги Алана Милна о знаменитом медвежонке. Лента называется "Винни-Пух: кровь и мед", сообщает
Variety.
По словам режиссера, картину сняли в Великобритании всего за десять дней. Постановщик не стал раскрывать бюджет, но предупредил, что зрители "не должны ожидать, что это будет фильм голливудского уровня".
В его ленте Винни-Пух и Пятачок будут представлены обезумевшими "после того, как их друг Кристофер Робин бросил их". Зрители увидят, как герои возвращаются к своему животному естеству.
В январе истек срок авторских прав на книгу про Винни-Пуха, изданную в 1926 году, теперь его образ доступен для использования без разрешения наследников автора в любых творческих произведениях.