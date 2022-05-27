https://ria.ru/20220527/politika-1791006927.html

Китай призвал США пересмотреть политику в отношении КНДР

Китай призвал США пересмотреть политику в отношении КНДР - РИА Новости, 27.05.2022

Китай призвал США пересмотреть политику в отношении КНДР

Китай призывает США пересмотреть свою политику в отношении КНДР, учитывать законные озабоченности Пхеньяна, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T02:04

2022-05-27T02:04

2022-05-27T02:11

в мире

чжан цзюнь

кндр (северная корея)

оон

пхеньян

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ООН, 27 мая — РИА Новости. Китай призывает США пересмотреть свою политику в отношении КНДР, учитывать законные озабоченности Пхеньяна, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.По его словам, безопасность всех стран неделима. "И безопасность одной страны не может опираться на незащищенность других стран", — указал он."Китай призывает все стороны проявлять сдержанность и Соединенные Штаты серьезно пересмотреть свою политику в отношении КНДР, идти в направлении общего урегулирования и учитывать законные озабоченности КНДР", — сказал он.

https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791006017.html

кндр (северная корея)

пхеньян

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в мире, чжан цзюнь, кндр (северная корея), оон, пхеньян