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Китай призвал США пересмотреть политику в отношении КНДР - РИА Новости, 27.05.2022
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Китай призвал США пересмотреть политику в отношении КНДР
Китай призвал США пересмотреть политику в отношении КНДР - РИА Новости, 27.05.2022
Китай призвал США пересмотреть политику в отношении КНДР
Китай призывает США пересмотреть свою политику в отношении КНДР, учитывать законные озабоченности Пхеньяна, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T02:04
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в мире
чжан цзюнь
кндр (северная корея)
оон
пхеньян
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ООН, 27 мая — РИА Новости. Китай призывает США пересмотреть свою политику в отношении КНДР, учитывать законные озабоченности Пхеньяна, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.По его словам, безопасность всех стран неделима. "И безопасность одной страны не может опираться на незащищенность других стран", — указал он."Китай призывает все стороны проявлять сдержанность и Соединенные Штаты серьезно пересмотреть свою политику в отношении КНДР, идти в направлении общего урегулирования и учитывать законные озабоченности КНДР", — сказал он.
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в мире, чжан цзюнь, кндр (северная корея), оон, пхеньян
02:04 27.05.2022 (обновлено: 02:11 27.05.2022)
 
Китай призвал США пересмотреть политику в отношении КНДР

Постпред при ООН Цзюнь: Китай призывает США пересмотреть политику в отношении КНДР

© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 27 мая — РИА Новости. Китай призывает США пересмотреть свою политику в отношении КНДР, учитывать законные озабоченности Пхеньяна, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
По его словам, безопасность всех стран неделима. "И безопасность одной страны не может опираться на незащищенность других стран", — указал он.
"Китай призывает все стороны проявлять сдержанность и Соединенные Штаты серьезно пересмотреть свою политику в отношении КНДР, идти в направлении общего урегулирования и учитывать законные озабоченности КНДР", — сказал он.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
01:45
Постпред Китая при ООН оценил возможность новых санкций против КНДР
 
В миреЧжан ЦзюньКНДР (Северная Корея)ООНПхеньян
 
 
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