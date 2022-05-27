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Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 27.05.2022
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Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 27.05.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Кратковременные дожди и не выше плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T07:56
2022-05-27T07:56
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
александр синенков
россия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Кратковременные дожди и не выше плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди, плюс 13 — плюс 15 градусов в Москве, плюс 11 — плюс 16 градусов в Подмосковье. Ветер западный, со скоростью 4-9 метров в секунду", — рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление немного повысится до 737 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода, александр синенков, россия
07:56 27.05.2022
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Синоптик Синенков: в Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди и до плюс 15

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрохожий на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Прохожий на территории Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Прохожий на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Кратковременные дожди и не выше плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди, плюс 13 — плюс 15 градусов в Москве, плюс 11 — плюс 16 градусов в Подмосковье. Ветер западный, со скоростью 4-9 метров в секунду", — рассказал Синенков.
По словам синоптика, атмосферное давление немного повысится до 737 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ПогодаАлександр СиненковРоссия
 
 
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