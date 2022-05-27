https://ria.ru/20220527/pogoda-1791019295.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 27.05.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Кратковременные дожди и не выше плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T07:56
2022-05-27T07:56
2022-05-27T07:56
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
александр синенков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745593319_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ccdc9c636ac2293857c4cad7849ca23.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Кратковременные дожди и не выше плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди, плюс 13 — плюс 15 градусов в Москве, плюс 11 — плюс 16 градусов в Подмосковье. Ветер западный, со скоростью 4-9 метров в секунду", — рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление немного повысится до 737 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220527/osadki-1791017007.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745593319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_891b0775e9a81dde2e59e0d7a5a8c87a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), погода, александр синенков, россия
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Синенков: в Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди и до плюс 15