https://ria.ru/20220527/pogoda-1791019295.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 27.05.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Кратковременные дожди и не выше плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T07:56

2022-05-27T07:56

2022-05-27T07:56

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

александр синенков

россия

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Кратковременные дожди и не выше плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди, плюс 13 — плюс 15 градусов в Москве, плюс 11 — плюс 16 градусов в Подмосковье. Ветер западный, со скоростью 4-9 метров в секунду", — рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление немного повысится до 737 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220527/osadki-1791017007.html

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общество, москва, московская область (подмосковье), погода, александр синенков, россия