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Более 500 летних кафе открылись в Подмосковье - РИА Новости, 27.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220527/podmoskove-1791217577.html
Более 500 летних кафе открылись в Подмосковье
Более 500 летних кафе открылись в Подмосковье - РИА Новости, 27.05.2022
Более 500 летних кафе открылись в Подмосковье
Более 500 сезонных летних кафе открылись на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:45
2022-05-27T16:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
коммерческая недвижимость
серпухов
подольск
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Более 500 сезонных летних кафе открылись на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Летние кафе на территории Подмосковья делятся на террасы, отдельно стоящие веранды и сезонные кафе в виде выступов на уровне первого этажа или сидений на подоконниках."На сегодняшний день, несмотря на прохладную погоду, установившуюся в подмосковном регионе, уже открыто 511 летних кафе, это почти 12 тысяч дополнительных посадочных мест в заведениях общепита. Сезон только стартовал, поэтому количество летних веранд будет увеличиваться с наступлением тёплой погоды", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.Наибольшее количество летних кафе открылось в городских округах Подольск, Серпухов, Солнечногорск и Одинцовский. Сезон продлится до 1 ноября.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость, серпухов, подольск
16:45 27.05.2022
 

Более 500 летних кафе открылись в Подмосковье

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетители на летней веранде кофейни
Посетители на летней веранде кофейни - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Более 500 сезонных летних кафе открылись на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Летние кафе на территории Подмосковья делятся на террасы, отдельно стоящие веранды и сезонные кафе в виде выступов на уровне первого этажа или сидений на подоконниках.
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"На сегодняшний день, несмотря на прохладную погоду, установившуюся в подмосковном регионе, уже открыто 511 летних кафе, это почти 12 тысяч дополнительных посадочных мест в заведениях общепита. Сезон только стартовал, поэтому количество летних веранд будет увеличиваться с наступлением тёплой погоды", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.
Наибольшее количество летних кафе открылось в городских округах Подольск, Серпухов, Солнечногорск и Одинцовский. Сезон продлится до 1 ноября.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Коммерческая недвижимостьСерпуховПодольск
 
 
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