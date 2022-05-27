https://ria.ru/20220527/podmoskove-1791217577.html

Более 500 летних кафе открылись в Подмосковье

Более 500 летних кафе открылись в Подмосковье - РИА Новости, 27.05.2022

Более 500 летних кафе открылись в Подмосковье

Более 500 сезонных летних кафе открылись на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:45

2022-05-27T16:45

2022-05-27T16:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

коммерческая недвижимость

серпухов

подольск

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Более 500 сезонных летних кафе открылись на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Летние кафе на территории Подмосковья делятся на террасы, отдельно стоящие веранды и сезонные кафе в виде выступов на уровне первого этажа или сидений на подоконниках."На сегодняшний день, несмотря на прохладную погоду, установившуюся в подмосковном регионе, уже открыто 511 летних кафе, это почти 12 тысяч дополнительных посадочных мест в заведениях общепита. Сезон только стартовал, поэтому количество летних веранд будет увеличиваться с наступлением тёплой погоды", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.Наибольшее количество летних кафе открылось в городских округах Подольск, Серпухов, Солнечногорск и Одинцовский. Сезон продлится до 1 ноября.

https://realty.ria.ru/20220527/gostinitsy-1791059853.html

московская область (подмосковье)

серпухов

подольск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость, серпухов, подольск