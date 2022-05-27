https://ria.ru/20220527/podderzhka-1791186451.html

Прикамье планирует сосредоточится на поддержке малого и среднего бизнеса

Прикамье планирует сосредоточится на поддержке малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 27.05.2022

Прикамье планирует сосредоточится на поддержке малого и среднего бизнеса

Пермский край сегодня должен сосредоточиться на поддержке малого и среднего предпринимательства, заявил глава Пермского края Дмитрий Махонин, выступая перед... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:28

2022-05-27T15:28

2022-05-27T15:28

пермский край

дмитрий махонин

экономика

россия

бизнес

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ПЕРМЬ, 27 мая – РИА Новости. Пермский край сегодня должен сосредоточиться на поддержке малого и среднего предпринимательства, заявил глава Пермского края Дмитрий Махонин, выступая перед депутатами регионального заксобрания с отчетом о работе правительства за предыдущий год.Как сообщается на сайте губернатора и краевого правительства, согласно принятой Стратегии развития МСП в крае планируется увеличить число занятых в этом секторе с 388 тысяч человек в 2021 году до 449 тысяч – в 2030 году.Губернатор Пермского края также отметил, что в ближайший квартал власти планируют наблюдать за тем, как себя будут вести основные для региона экспортные рынки. В случае если тренды сохранятся, в бюджет на текущий год будут внесены поправки об увеличении расходов на социальную сферу.Махонин также отметил, что по итогам 2021 года Пермский край вошел в топ-20 регионов России по ключевым показателям развития.В пресс-службе губернатора уточняют, что в 2021 году индекс промышленного производства Прикамья составил 105,3% к 2021 году, того же уровня достиг показатель темпа роста инвестиций в основной капитал. Показатель темпа роста экспорта в регионе составил 166,4% по отношению к уровню 2020 года (среднероссийский – 145,7%).Как отметил губернатор, прошлый год регион "прошел неплохо", несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса.Глава Пермского края подчеркнул, что одной из главных задач было сохранить стабильность на рынке труда, от которой в первую очередь зависит социальная обстановка."Благодаря комплексу федеральных и региональных механизмов поддержки занятости, в 2021 году в Прикамье удалось достичь снижения уровня безработицы в Прикамье до 4,6%. Это ниже среднего по России показателя, который составляет 4,8%", – акцентировал Махонин.

https://ria.ru/20220421/podderzhka-1784769499.html

https://ria.ru/20220513/subsidii-1788336751.html

пермский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пермский край, дмитрий махонин, экономика, россия, бизнес