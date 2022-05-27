https://ria.ru/20220527/ploschadki-1791100031.html

В детских садах Твери установят новые игровые площадки

В детских садах Твери установят новые игровые площадки - РИА Новости, 27.05.2022

В детских садах Твери установят новые игровые площадки

В детских садах Твери в этом году установят новые игровые площадки, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:18

2022-05-27T12:18

2022-05-27T12:18

тверская область

тверь

детские сады

благоустройство

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ТВЕРЬ, 27 мая – РИА Новости. В детских садах Твери в этом году установят новые игровые площадки, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."Сегодня для Твери и для других муниципальных образований создана программа по обновлению инфраструктуры для детей. Для Твери в этом году и на последующие годы заложены достаточно серьёзные суммы. Считаю, что есть возможность практически во всех дошкольных учреждениях обновить как минимум по одной детской игровой площадке. Площадки должны быть установлены до 1 сентября текущего года. Уверен, что совместно с администрацией города Твери эта программа будет успешно реализована", - сказал в телеэфире Руденя.В пресс-службе регионального правительства отметили, что в Тверской области с 2018 года реализуется областная программа по укреплению материально-технической базы детских садов. В ее рамках проводится комплексное обновление зданий и территорий общеобразовательных организаций. Это капитальный ремонт кровель, замена оконных блоков, обустройство территорий, капремонт зданий, обеспечение комплексной безопасности.За последние четыре года работы проведены в 102 детских садах, расположенных в 36 муниципальных образованиях. В этом году запланированы работы еще в 13 дошкольных учреждениях.

https://ria.ru/20220524/podrostki-1790449219.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, детские сады, благоустройство