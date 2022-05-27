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В Виннице переименовали улицы Блока, Некрасова и Тимирязева - РИА Новости, 27.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/pereimenovanie-1791155187.html
В Виннице переименовали улицы Блока, Некрасова и Тимирязева
В Виннице переименовали улицы Блока, Некрасова и Тимирязева - РИА Новости, 27.05.2022
В Виннице переименовали улицы Блока, Некрасова и Тимирязева
Исполком горсовета Винницы на Украине сообщил о переименовании улиц, названных в честь поэта Александра Блока, писателя Виктора Некрасова и... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:18
2022-05-27T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
винница
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Исполком горсовета Винницы на Украине сообщил о переименовании улиц, названных в честь поэта Александра Блока, писателя Виктора Некрасова и естествоиспытателя-дарвиниста Климента Тимирязева. Ранее в Виннице одобрил решение о демонтаже памятника писателю Максиму Горькому."Три улицы Винницы переименовали... улицу Блока – в улицу Героев полиции, улицу Тимирязева - в улицу Защитников неба, улицу Некрасова – на улицу Героев нацгвардии", - сообщил председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов в пятницу в Telegram. По словам Борзова, его предложение по переименованию улиц поддержал Винницкий горсовет, "за" проголосовали 46 депутатов.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Однако нынешние переименования никак не связаны с декоммунизацией. Скорее это действия по деруссификации, которую поддерживает Офис Владимира Заленского.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную деруссификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, винница, украина, ситуация в днр и лнр
14:18 27.05.2022 (обновлено: 14:29 27.05.2022)
 
В Виннице переименовали улицы Блока, Некрасова и Тимирязева

Винницкий горсовет проголосовал за переименование улиц Блока, Некрасова и Тимирязева

CC BY-SA 4.0 / Shyam peelery / Винница
Винница - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Shyam peelery /
Винница. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Исполком горсовета Винницы на Украине сообщил о переименовании улиц, названных в честь поэта Александра Блока, писателя Виктора Некрасова и естествоиспытателя-дарвиниста Климента Тимирязева. Ранее в Виннице одобрил решение о демонтаже памятника писателю Максиму Горькому.
"Три улицы Винницы переименовали... улицу Блока – в улицу Героев полиции, улицу Тимирязева - в улицу Защитников неба, улицу Некрасова – на улицу Героев нацгвардии", - сообщил председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов в пятницу в Telegram. По словам Борзова, его предложение по переименованию улиц поддержал Винницкий горсовет, "за" проголосовали 46 депутатов.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Однако нынешние переименования никак не связаны с декоммунизацией. Скорее это действия по деруссификации, которую поддерживает Офис Владимира Заленского.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную деруссификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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