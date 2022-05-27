14:18 27.05.2022 (обновлено: 14:29 27.05.2022)
В Виннице переименовали улицы Блока, Некрасова и Тимирязева
Винницкий горсовет проголосовал за переименование улиц Блока, Некрасова и Тимирязева
Винница. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Исполком горсовета Винницы на Украине сообщил о переименовании улиц, названных в честь поэта Александра Блока, писателя Виктора Некрасова и естествоиспытателя-дарвиниста Климента Тимирязева. Ранее в Виннице одобрил решение о демонтаже памятника писателю Максиму Горькому.
"Три улицы Винницы переименовали... улицу Блока – в улицу Героев полиции, улицу Тимирязева - в улицу Защитников неба, улицу Некрасова – на улицу Героев нацгвардии", - сообщил председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов в пятницу в Telegram. По словам Борзова, его предложение по переименованию улиц поддержал Винницкий горсовет, "за" проголосовали 46 депутатов.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Однако нынешние переименования никак не связаны с декоммунизацией. Скорее это действия по деруссификации, которую поддерживает Офис Владимира Заленского.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную деруссификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.