Депутат Приднестровья заявил, что переговоры с Кишиневом пока невозможны
Депутат ПМР: переговоры с Кишиневом невозможны до окончания спецоперации на Украине
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Депутат парламента непризнанной Приднестровской Молдавской республики Андрей Сафонов в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил, что переговоры Кишинева и Тирасполя по урегулированию приднестровской проблемы невозможны до окончания спецоперации России на Украине.
По его мнению, судя по заявлениям англичан и американцев в последние дни, они желали бы поставить оружие западного производства Кишиневу для защиты от "российской угрозы". Разговор, видимо, был настолько серьёзный, что президент Молдавии Майя Санду 24 мая, в день своего 50-летия, вылетела в США. Официальное объяснение – краткосрочный отпуск и выступление в Гарвардском университете, который она закончила. "Но отъезд за океан из родной страны, которую она возглавляет, в свой юбилей, который, по логике вещей, она должна была провести на Родине, в окружении соратников, выглядит странно", - полагает Сафонов.
"Если только наши рассуждения верны, что-то чрезвычайное должно было подвигнуть её на такой шаг. Возможно, были намечены экстренные консультации с представителями США на предмет дальнейших действий", - предположил собеседник агентства.
Он полагает, что действия могут быть такими: или Молдавия продолжает еле заметное балансирование между Западом и Востоком, показывая, разумеется, свою стопроцентную ориентированность на США, НАТО и ЕС, либо переходит к противостоянию с Россией. "А, если с Россией, то неизбежно резкое ухудшение отношений с ПМР, считающейся союзником России", - отметил Сафонов.
"На такой "развилке" возобновление прежних переговоров – вялотекущих, с длительными паузами и взаимными уступками – кажется маловероятным", - считает эксперт. Он напомнил, что раньше переговоры проходили, когда США и ЕС вели внешне мирный диалог с Россией, а сама Россия взаимодействовала с Украиной в качестве стран- посредников и гарантов молдавско-приднестровского урегулирования.
"Теперь не то. Теперь все будут смотреть, как пойдут и чем завершатся баталии на Украине. В частности, Молдова будет, как представляется, определяться по результатам глобального противостояния России и Штатов. То есть конкретных переговоров пока не будет", - подчеркнул Сафонов.