https://ria.ru/20220527/peregovory-1791183590.html

Депутат Приднестровья заявил, что переговоры с Кишиневом пока невозможны

Депутат Приднестровья заявил, что переговоры с Кишиневом пока невозможны - РИА Новости, 27.05.2022

Депутат Приднестровья заявил, что переговоры с Кишиневом пока невозможны

Депутат парламента непризнанной Приднестровской Молдавской республики Андрей Сафонов в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил, что переговоры Кишинева и... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:18

2022-05-27T15:18

2022-05-27T15:18

специальная военная операция на украине

в мире

приднестровская молдавская республика

молдавия

кишинев

тирасполь

майя санду

евросоюз

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ТИРАСПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Депутат парламента непризнанной Приднестровской Молдавской республики Андрей Сафонов в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил, что переговоры Кишинева и Тирасполя по урегулированию приднестровской проблемы невозможны до окончания спецоперации России на Украине."Молдавско-приднестровские переговоры об урегулировании многолетнего конфликта в формате "5+2" (да и в любых других форматах) фактически прекращены. Полагаю, где-то на 90% их возобновление до окончания спецоперации России на Украине (с любым итогом) невозможно", - сказал Сафонов.По его мнению, судя по заявлениям англичан и американцев в последние дни, они желали бы поставить оружие западного производства Кишиневу для защиты от "российской угрозы". Разговор, видимо, был настолько серьёзный, что президент Молдавии Майя Санду 24 мая, в день своего 50-летия, вылетела в США. Официальное объяснение – краткосрочный отпуск и выступление в Гарвардском университете, который она закончила. "Но отъезд за океан из родной страны, которую она возглавляет, в свой юбилей, который, по логике вещей, она должна была провести на Родине, в окружении соратников, выглядит странно", - полагает Сафонов."Если только наши рассуждения верны, что-то чрезвычайное должно было подвигнуть её на такой шаг. Возможно, были намечены экстренные консультации с представителями США на предмет дальнейших действий", - предположил собеседник агентства.Он полагает, что действия могут быть такими: или Молдавия продолжает еле заметное балансирование между Западом и Востоком, показывая, разумеется, свою стопроцентную ориентированность на США, НАТО и ЕС, либо переходит к противостоянию с Россией. "А, если с Россией, то неизбежно резкое ухудшение отношений с ПМР, считающейся союзником России", - отметил Сафонов."На такой "развилке" возобновление прежних переговоров – вялотекущих, с длительными паузами и взаимными уступками – кажется маловероятным", - считает эксперт. Он напомнил, что раньше переговоры проходили, когда США и ЕС вели внешне мирный диалог с Россией, а сама Россия взаимодействовала с Украиной в качестве стран- посредников и гарантов молдавско-приднестровского урегулирования."Теперь не то. Теперь все будут смотреть, как пойдут и чем завершатся баталии на Украине. В частности, Молдова будет, как представляется, определяться по результатам глобального противостояния России и Штатов. То есть конкретных переговоров пока не будет", - подчеркнул Сафонов.

https://ria.ru/20220520/pridnestrove-1789677569.html

https://ria.ru/20220518/pridnestrove-1789283460.html

приднестровская молдавская республика

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тирасполь

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, приднестровская молдавская республика, молдавия, кишинев, тирасполь, майя санду, евросоюз, нато, россия, украина, сша