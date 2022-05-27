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Депутат Приднестровья заявил, что переговоры с Кишиневом пока невозможны - РИА Новости, 27.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/peregovory-1791183590.html
Депутат Приднестровья заявил, что переговоры с Кишиневом пока невозможны
Депутат Приднестровья заявил, что переговоры с Кишиневом пока невозможны - РИА Новости, 27.05.2022
Депутат Приднестровья заявил, что переговоры с Кишиневом пока невозможны
Депутат парламента непризнанной Приднестровской Молдавской республики Андрей Сафонов в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил, что переговоры Кишинева и... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:18
2022-05-27T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
приднестровская молдавская республика
молдавия
кишинев
тирасполь
майя санду
евросоюз
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ТИРАСПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Депутат парламента непризнанной Приднестровской Молдавской республики Андрей Сафонов в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил, что переговоры Кишинева и Тирасполя по урегулированию приднестровской проблемы невозможны до окончания спецоперации России на Украине."Молдавско-приднестровские переговоры об урегулировании многолетнего конфликта в формате "5+2" (да и в любых других форматах) фактически прекращены. Полагаю, где-то на 90% их возобновление до окончания спецоперации России на Украине (с любым итогом) невозможно", - сказал Сафонов.По его мнению, судя по заявлениям англичан и американцев в последние дни, они желали бы поставить оружие западного производства Кишиневу для защиты от "российской угрозы". Разговор, видимо, был настолько серьёзный, что президент Молдавии Майя Санду 24 мая, в день своего 50-летия, вылетела в США. Официальное объяснение – краткосрочный отпуск и выступление в Гарвардском университете, который она закончила. "Но отъезд за океан из родной страны, которую она возглавляет, в свой юбилей, который, по логике вещей, она должна была провести на Родине, в окружении соратников, выглядит странно", - полагает Сафонов."Если только наши рассуждения верны, что-то чрезвычайное должно было подвигнуть её на такой шаг. Возможно, были намечены экстренные консультации с представителями США на предмет дальнейших действий", - предположил собеседник агентства.Он полагает, что действия могут быть такими: или Молдавия продолжает еле заметное балансирование между Западом и Востоком, показывая, разумеется, свою стопроцентную ориентированность на США, НАТО и ЕС, либо переходит к противостоянию с Россией. "А, если с Россией, то неизбежно резкое ухудшение отношений с ПМР, считающейся союзником России", - отметил Сафонов."На такой "развилке" возобновление прежних переговоров – вялотекущих, с длительными паузами и взаимными уступками – кажется маловероятным", - считает эксперт. Он напомнил, что раньше переговоры проходили, когда США и ЕС вели внешне мирный диалог с Россией, а сама Россия взаимодействовала с Украиной в качестве стран- посредников и гарантов молдавско-приднестровского урегулирования."Теперь не то. Теперь все будут смотреть, как пойдут и чем завершатся баталии на Украине. В частности, Молдова будет, как представляется, определяться по результатам глобального противостояния России и Штатов. То есть конкретных переговоров пока не будет", - подчеркнул Сафонов.
https://ria.ru/20220520/pridnestrove-1789677569.html
https://ria.ru/20220518/pridnestrove-1789283460.html
приднестровская молдавская республика
молдавия
кишинев
тирасполь
россия
украина
сша
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в мире, приднестровская молдавская республика, молдавия, кишинев, тирасполь, майя санду, евросоюз, нато, россия, украина, сша
15:18 27.05.2022
 
Депутат Приднестровья заявил, что переговоры с Кишиневом пока невозможны

Депутат ПМР: переговоры с Кишиневом невозможны до окончания спецоперации на Украине

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Депутат парламента непризнанной Приднестровской Молдавской республики Андрей Сафонов в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил, что переговоры Кишинева и Тирасполя по урегулированию приднестровской проблемы невозможны до окончания спецоперации России на Украине.
"Молдавско-приднестровские переговоры об урегулировании многолетнего конфликта в формате "5+2" (да и в любых других форматах) фактически прекращены. Полагаю, где-то на 90% их возобновление до окончания спецоперации России на Украине (с любым итогом) невозможно", - сказал Сафонов.
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По его мнению, судя по заявлениям англичан и американцев в последние дни, они желали бы поставить оружие западного производства Кишиневу для защиты от "российской угрозы". Разговор, видимо, был настолько серьёзный, что президент Молдавии Майя Санду 24 мая, в день своего 50-летия, вылетела в США. Официальное объяснение – краткосрочный отпуск и выступление в Гарвардском университете, который она закончила. "Но отъезд за океан из родной страны, которую она возглавляет, в свой юбилей, который, по логике вещей, она должна была провести на Родине, в окружении соратников, выглядит странно", - полагает Сафонов.
"Если только наши рассуждения верны, что-то чрезвычайное должно было подвигнуть её на такой шаг. Возможно, были намечены экстренные консультации с представителями США на предмет дальнейших действий", - предположил собеседник агентства.
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Он полагает, что действия могут быть такими: или Молдавия продолжает еле заметное балансирование между Западом и Востоком, показывая, разумеется, свою стопроцентную ориентированность на США, НАТО и ЕС, либо переходит к противостоянию с Россией. "А, если с Россией, то неизбежно резкое ухудшение отношений с ПМР, считающейся союзником России", - отметил Сафонов.
"На такой "развилке" возобновление прежних переговоров – вялотекущих, с длительными паузами и взаимными уступками – кажется маловероятным", - считает эксперт. Он напомнил, что раньше переговоры проходили, когда США и ЕС вели внешне мирный диалог с Россией, а сама Россия взаимодействовала с Украиной в качестве стран- посредников и гарантов молдавско-приднестровского урегулирования.
"Теперь не то. Теперь все будут смотреть, как пойдут и чем завершатся баталии на Украине. В частности, Молдова будет, как представляется, определяться по результатам глобального противостояния России и Штатов. То есть конкретных переговоров пока не будет", - подчеркнул Сафонов.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияКишиневТираспольМайя СандуЕвросоюзНАТОРоссияУкраинаСША
 
 
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