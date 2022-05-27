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Джонсон использовал аллегорию с крокодилом, говоря о переговорах с Путиным - РИА Новости, 27.05.2022
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Джонсон использовал аллегорию с крокодилом, говоря о переговорах с Путиным
Джонсон использовал аллегорию с крокодилом, говоря о переговорах с Путиным - РИА Новости, 27.05.2022
Джонсон использовал аллегорию с крокодилом, говоря о переговорах с Путиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что "этому парню совершенно... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:35
2022-05-27T13:35
борис джонсон
владимир путин
россия
украина
великобритания
нато
в мире
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ЛОНДОН, 27 мая – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что "этому парню совершенно нельзя доверять", и использовал аллегорию с крокодилом."Как ты можешь иметь дело с крокодилом, когда он собирается съесть твою левую ногу?" – заявил Джонсон в интервью Bloomberg."Этому парню совершенно нельзя доверять", - добавил британский премьер.Джонсон и ранее говорил, что с трудом представляет себе нормализацию отношений с президентом России и считает, что никакой нормализации отношений между Киевом и Москвой в нынешней ситуации быть не может.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в эфире британского телеканала Sky News заявлял, что премьер-министр Великобритании неконструктивен в своем отношении к ситуации на Украине, и отмечал, что РФ "никогда не слышала подобной риторики от Бориса Джонсона за последние восемь лет, когда людей в Донбассе убивали украинские националисты, когда их бомбили и обстреливали из тяжелой артиллерии". Пресс-секретарь подчеркнул, что Джонсон был "очень громок в своей риторике" о России с самого начала операции.В интервью британский премьер призвал к дальнейшей военной поддержке Украины, в том числе к отправке ей большего количества наступательного оружия, такого как реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели с гораздо большего расстояния.Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Джонсон также исключил использование британских военных для помощи в разминировании украинских портов, заявив лишь, что Великобритания будет работать с международными партнерами, чтобы помочь Украине в этом.Москва готова предоставить гуманитарные коридоры доя разблокировки украинских портов, но Киев их должен еще разминировать, заявлял ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/dzhonson-1790550762.html
https://ria.ru/20220521/ukraina-1789870976.html
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борис джонсон, владимир путин, россия, украина, великобритания, нато, в мире
13:35 27.05.2022
 
Джонсон использовал аллегорию с крокодилом, говоря о переговорах с Путиным

Джонсон использовал аллегорию с крокодилом, говоря о возможности переговоров с Путиным

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ЛОНДОН, 27 мая – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что "этому парню совершенно нельзя доверять", и использовал аллегорию с крокодилом.
"Как ты можешь иметь дело с крокодилом, когда он собирается съесть твою левую ногу?" – заявил Джонсон в интервью Bloomberg.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 10:21
"Party Like a Russian". Захарова пошутила о скандале с вечеринками Джонсона
"Этому парню совершенно нельзя доверять", - добавил британский премьер.
Джонсон и ранее говорил, что с трудом представляет себе нормализацию отношений с президентом России и считает, что никакой нормализации отношений между Киевом и Москвой в нынешней ситуации быть не может.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в эфире британского телеканала Sky News заявлял, что премьер-министр Великобритании неконструктивен в своем отношении к ситуации на Украине, и отмечал, что РФ "никогда не слышала подобной риторики от Бориса Джонсона за последние восемь лет, когда людей в Донбассе убивали украинские националисты, когда их бомбили и обстреливали из тяжелой артиллерии". Пресс-секретарь подчеркнул, что Джонсон был "очень громок в своей риторике" о России с самого начала операции.
В интервью британский премьер призвал к дальнейшей военной поддержке Украины, в том числе к отправке ей большего количества наступательного оружия, такого как реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели с гораздо большего расстояния.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 06:57Специальная военная операция на Украине
Джонсон строил из себя Черчилля перед украинцами, пишет Bloomberg
Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Джонсон также исключил использование британских военных для помощи в разминировании украинских портов, заявив лишь, что Великобритания будет работать с международными партнерами, чтобы помочь Украине в этом.
Москва готова предоставить гуманитарные коридоры доя разблокировки украинских портов, но Киев их должен еще разминировать, заявлял ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Борис Джонсон опубликовал видео, где девочка поет гимн Украины
14 мая, 16:40
В Сети высмеяли реакцию Бориса Джонсона на гимн Украины
 
Борис ДжонсонВладимир ПутинРоссияУкраинаВеликобританияНАТОВ мире
 
 
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