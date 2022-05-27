https://ria.ru/20220527/peregovory-1791136188.html

Джонсон использовал аллегорию с крокодилом, говоря о переговорах с Путиным

Джонсон использовал аллегорию с крокодилом, говоря о переговорах с Путиным - РИА Новости, 27.05.2022

Джонсон использовал аллегорию с крокодилом, говоря о переговорах с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что "этому парню совершенно... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:35

2022-05-27T13:35

2022-05-27T13:35

борис джонсон

владимир путин

россия

украина

великобритания

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:260:3127:2019_1920x0_80_0_0_79f0fdcbd9d34697fd8159754e431125.jpg

ЛОНДОН, 27 мая – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что "этому парню совершенно нельзя доверять", и использовал аллегорию с крокодилом."Как ты можешь иметь дело с крокодилом, когда он собирается съесть твою левую ногу?" – заявил Джонсон в интервью Bloomberg."Этому парню совершенно нельзя доверять", - добавил британский премьер.Джонсон и ранее говорил, что с трудом представляет себе нормализацию отношений с президентом России и считает, что никакой нормализации отношений между Киевом и Москвой в нынешней ситуации быть не может.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в эфире британского телеканала Sky News заявлял, что премьер-министр Великобритании неконструктивен в своем отношении к ситуации на Украине, и отмечал, что РФ "никогда не слышала подобной риторики от Бориса Джонсона за последние восемь лет, когда людей в Донбассе убивали украинские националисты, когда их бомбили и обстреливали из тяжелой артиллерии". Пресс-секретарь подчеркнул, что Джонсон был "очень громок в своей риторике" о России с самого начала операции.В интервью британский премьер призвал к дальнейшей военной поддержке Украины, в том числе к отправке ей большего количества наступательного оружия, такого как реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели с гораздо большего расстояния.Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Джонсон также исключил использование британских военных для помощи в разминировании украинских портов, заявив лишь, что Великобритания будет работать с международными партнерами, чтобы помочь Украине в этом.Москва готова предоставить гуманитарные коридоры доя разблокировки украинских портов, но Киев их должен еще разминировать, заявлял ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/dzhonson-1790550762.html

https://ria.ru/20220521/ukraina-1789870976.html

https://ria.ru/20220514/dzhonon-1788547657.html

россия

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

борис джонсон, владимир путин, россия, украина, великобритания, нато, в мире