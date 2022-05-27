https://ria.ru/20220527/patrushev-1791037260.html
ООН должна координировать восстановление Афганистана, заявил Патрушев
ООН должна координировать восстановление Афганистана, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.05.2022
ООН должна координировать восстановление Афганистана, заявил Патрушев
ООН должна быть главным координатором шагов, предпринимаемых разными странами по восстановлению Афганистана, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T09:50
2022-05-27T09:50
2022-05-27T09:50
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. ООН должна быть главным координатором шагов, предпринимаемых разными странами по восстановлению Афганистана, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."На афганском направлении важно оказывать содействие консолидации соответствующих международных усилий, в первую очередь под эгидой ООН. Исходим из того, что Организация должна быть главным координатором при решении всего комплекса проблем постконфликтного восстановления Афганистана", - сказал Патрушев в пятницу в Душанбе в ходе четвертого раунда многосторонних консультаций по афганской проблематике. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ.Патрушев перечислил возможные совместные шаги для нормализации ситуации в Афганистане. По его словам, надо наладить более плотную координацию в целях выработки единой линии на афганском направлении; активизировать усилия по увеличению объемов международной гуманитарной помощи Афганистану и по организации ее доставки афганскому народу; содействовать скорейшей разморозке незаконно заблокированных США афганских активов в целях развития социально-экономических проектов в Афганистане.
https://radiosputnik.ria.ru/20220527/afganistan-1791036656.html
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в мире, афганистан, россия, душанбе, оон, дмитрий патрушев
ООН должна координировать восстановление Афганистана, заявил Патрушев
Патрушев: ООН должна быть главным координатором шагов по восстановлению Афганистана