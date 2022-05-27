https://ria.ru/20220527/patrushev-1791037260.html

ООН должна координировать восстановление Афганистана, заявил Патрушев

ООН должна координировать восстановление Афганистана, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.05.2022

ООН должна координировать восстановление Афганистана, заявил Патрушев

ООН должна быть главным координатором шагов, предпринимаемых разными странами по восстановлению Афганистана, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T09:50

2022-05-27T09:50

2022-05-27T09:50

в мире

афганистан

россия

душанбе

оон

дмитрий патрушев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_0:123:2969:1793_1920x0_80_0_0_15f2e577bfbd4a21c6e5f47c2f8ef7f9.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. ООН должна быть главным координатором шагов, предпринимаемых разными странами по восстановлению Афганистана, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."На афганском направлении важно оказывать содействие консолидации соответствующих международных усилий, в первую очередь под эгидой ООН. Исходим из того, что Организация должна быть главным координатором при решении всего комплекса проблем постконфликтного восстановления Афганистана", - сказал Патрушев в пятницу в Душанбе в ходе четвертого раунда многосторонних консультаций по афганской проблематике. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ.Патрушев перечислил возможные совместные шаги для нормализации ситуации в Афганистане. По его словам, надо наладить более плотную координацию в целях выработки единой линии на афганском направлении; активизировать усилия по увеличению объемов международной гуманитарной помощи Афганистану и по организации ее доставки афганскому народу; содействовать скорейшей разморозке незаконно заблокированных США афганских активов в целях развития социально-экономических проектов в Афганистане.

https://radiosputnik.ria.ru/20220527/afganistan-1791036656.html

афганистан

россия

душанбе

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан, россия, душанбе, оон, дмитрий патрушев