https://ria.ru/20220527/pamyatnik-1791341841.html
Посольство России обратилось в МИД Австрии из-за осквернения памятника
Посольство России обратилось в МИД Австрии из-за осквернения памятника - РИА Новости, 27.05.2022
Посольство России обратилось в МИД Австрии из-за осквернения памятника
Посольство России направило обращение в МИД Австрии из-за появления неонацистского символа у советского памятника в Вене, заявил в пятницу посол России в... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T23:19
2022-05-27T23:19
2022-05-27T23:19
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ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Посольство России направило обращение в МИД Австрии из-за появления неонацистского символа у советского памятника в Вене, заявил в пятницу посол России в Австрии Дмитрий Любинский.Ранее посол сообщил, что неизвестные в Вене нарисовали националистический символ на стене у памятника советским воинам в Вене, павшим при освобождении Австрии от нацизма. Стена за мемориалом ранее была окрашена в цвета украинского флага, теперь на ней появилась и символика нацбатальона "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела. Мемориал расположен на площади Шварценбергплатц в центре Вены."Посольство России направило обращение в МИД Австрии в связи с очередной выходкой украинских радикалов на площади Шварценбергплатц в центре Вены 25 мая", - говорится в заявлении Любинского, опубликованном в соцсетях посольства."Внимательно посмотрим за реакцией властей на это неонацистское "творчество", оскорбительное для культуры исторической памяти в самой Австрии", - добавил посол.
https://ria.ru/20220518/protest-1789321815.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вена, австрия
Посольство России обратилось в МИД Австрии из-за осквернения памятника
Любинский: Посольство России направило обращение в МИД Австрии из-за осквернения памятника
ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Посольство России направило обращение в МИД Австрии из-за появления неонацистского символа у советского памятника в Вене, заявил в пятницу посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Ранее посол сообщил, что неизвестные в Вене
нарисовали националистический символ на стене у памятника советским воинам в Вене, павшим при освобождении Австрии
от нацизма. Стена за мемориалом ранее была окрашена в цвета украинского флага, теперь на ней появилась и символика нацбатальона "Азов", против боевиков которого в РФ
возбуждены уголовные дела. Мемориал расположен на площади Шварценбергплатц в центре Вены.
"Посольство России направило обращение в МИД Австрии в связи с очередной выходкой украинских радикалов на площади Шварценбергплатц в центре Вены 25 мая", - говорится в заявлении Любинского, опубликованном в соцсетях посольства.
"Внимательно посмотрим за реакцией властей на это неонацистское "творчество", оскорбительное для культуры исторической памяти в самой Австрии", - добавил посол.