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Посольство России обратилось в МИД Австрии из-за осквернения памятника - РИА Новости, 27.05.2022
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Посольство России обратилось в МИД Австрии из-за осквернения памятника
Посольство России обратилось в МИД Австрии из-за осквернения памятника - РИА Новости, 27.05.2022
Посольство России обратилось в МИД Австрии из-за осквернения памятника
Посольство России направило обращение в МИД Австрии из-за появления неонацистского символа у советского памятника в Вене, заявил в пятницу посол России в... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T23:19
2022-05-27T23:19
в мире
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вена
австрия
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ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Посольство России направило обращение в МИД Австрии из-за появления неонацистского символа у советского памятника в Вене, заявил в пятницу посол России в Австрии Дмитрий Любинский.Ранее посол сообщил, что неизвестные в Вене нарисовали националистический символ на стене у памятника советским воинам в Вене, павшим при освобождении Австрии от нацизма. Стена за мемориалом ранее была окрашена в цвета украинского флага, теперь на ней появилась и символика нацбатальона "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела. Мемориал расположен на площади Шварценбергплатц в центре Вены."Посольство России направило обращение в МИД Австрии в связи с очередной выходкой украинских радикалов на площади Шварценбергплатц в центре Вены 25 мая", - говорится в заявлении Любинского, опубликованном в соцсетях посольства."Внимательно посмотрим за реакцией властей на это неонацистское "творчество", оскорбительное для культуры исторической памяти в самой Австрии", - добавил посол.
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в мире, россия, вена, австрия
23:19 27.05.2022
 
Посольство России обратилось в МИД Австрии из-за осквернения памятника

Любинский: Посольство России направило обращение в МИД Австрии из-за осквернения памятника

© Фото : Посольство России в АвстрииЗдание посольства России в Вене
Здание посольства России в Вене - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Фото : Посольство России в Австрии
Здание посольства России в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Посольство России направило обращение в МИД Австрии из-за появления неонацистского символа у советского памятника в Вене, заявил в пятницу посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Ранее посол сообщил, что неизвестные в Вене нарисовали националистический символ на стене у памятника советским воинам в Вене, павшим при освобождении Австрии от нацизма. Стена за мемориалом ранее была окрашена в цвета украинского флага, теперь на ней появилась и символика нацбатальона "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела. Мемориал расположен на площади Шварценбергплатц в центре Вены.
"Посольство России направило обращение в МИД Австрии в связи с очередной выходкой украинских радикалов на площади Шварценбергплатц в центре Вены 25 мая", - говорится в заявлении Любинского, опубликованном в соцсетях посольства.
"Внимательно посмотрим за реакцией властей на это неонацистское "творчество", оскорбительное для культуры исторической памяти в самой Австрии", - добавил посол.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 18:51
Россия направила в МИД Швейцарии ноту протеста после осквернения памятника
 
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