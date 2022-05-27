https://ria.ru/20220527/pamyatnik-1791341841.html

Посольство России обратилось в МИД Австрии из-за осквернения памятника

Посольство России обратилось в МИД Австрии из-за осквернения памятника - РИА Новости, 27.05.2022

Посольство России обратилось в МИД Австрии из-за осквернения памятника

Посольство России направило обращение в МИД Австрии из-за появления неонацистского символа у советского памятника в Вене, заявил в пятницу посол России в... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T23:19

2022-05-27T23:19

2022-05-27T23:19

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ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Посольство России направило обращение в МИД Австрии из-за появления неонацистского символа у советского памятника в Вене, заявил в пятницу посол России в Австрии Дмитрий Любинский.Ранее посол сообщил, что неизвестные в Вене нарисовали националистический символ на стене у памятника советским воинам в Вене, павшим при освобождении Австрии от нацизма. Стена за мемориалом ранее была окрашена в цвета украинского флага, теперь на ней появилась и символика нацбатальона "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела. Мемориал расположен на площади Шварценбергплатц в центре Вены."Посольство России направило обращение в МИД Австрии в связи с очередной выходкой украинских радикалов на площади Шварценбергплатц в центре Вены 25 мая", - говорится в заявлении Любинского, опубликованном в соцсетях посольства."Внимательно посмотрим за реакцией властей на это неонацистское "творчество", оскорбительное для культуры исторической памяти в самой Австрии", - добавил посол.

https://ria.ru/20220518/protest-1789321815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, вена, австрия