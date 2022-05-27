https://ria.ru/20220527/otnosheniya-1791065826.html
Пашинян заявил о динамичном характере отношений с Россией
Пашинян заявил о динамичном характере отношений с Россией - РИА Новости, 27.05.2022
Пашинян заявил о динамичном характере отношений с Россией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с послом РФ Сергеем Копыркиным отметил динамичный характер двусторонних союзнических отношений. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:10
2022-05-27T11:10
2022-05-27T11:10
в мире
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армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 27 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с послом РФ Сергеем Копыркиным отметил динамичный характер двусторонних союзнических отношений."Премьер-министр отметил, что армяно-российские союзнические отношения в последние годы носят динамичный характер, добавив, что большой вклад в это вносит посольство РФ", - говорится на сайте кабмина.По словам Пашиняна, между партнерами из двух стран существуют тесные контакты, что важно для придания нового импульса сотрудничеству. Он отметил актуальность регулярных встреч с послами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и подчеркнул важность указанного формата в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.По данным пресс-службы, Копыркин поблагодарил премьер-министра за высокую оценку деятельности посольства, подчеркнув, что цель дипмиссии – сделать все возможное для дальнейшего развития двусторонних союзнических и братских отношений."Собеседники обсудили вопросы, касающиеся повестки армяно-российского сотрудничества, урегулирования нагорно-карабахского конфликта и процессов, происходящих в регионе Южного Кавказа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220419/sotrudnichestvo-1784365951.html
https://ria.ru/20220403/matvienko-1781548587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обсе, армения, никол пашинян, россия
Пашинян заявил о динамичном характере отношений с Россией
Премьер Армении Пашинян заявил о динамичном характере отношений с Россией
ЕРЕВАН, 27 мая – РИА Новости.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с послом РФ Сергеем Копыркиным отметил
динамичный характер двусторонних союзнических отношений.
"Премьер-министр отметил, что армяно-российские союзнические отношения в последние годы носят динамичный характер, добавив, что большой вклад в это вносит посольство РФ", - говорится на сайте кабмина.
По словам Пашиняна, между партнерами из двух стран существуют тесные контакты, что важно для придания нового импульса сотрудничеству. Он отметил актуальность регулярных встреч с послами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ
и подчеркнул важность указанного формата в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.
По данным пресс-службы, Копыркин поблагодарил премьер-министра за высокую оценку деятельности посольства, подчеркнув, что цель дипмиссии – сделать все возможное для дальнейшего развития двусторонних союзнических и братских отношений.
"Собеседники обсудили вопросы, касающиеся повестки армяно-российского сотрудничества, урегулирования нагорно-карабахского конфликта и процессов, происходящих в регионе Южного Кавказа", - говорится в сообщении.