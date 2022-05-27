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В Приморье будут судить отца ребенка, погибшего от взрыва снаряда

В Приморье будут судить отца ребенка, погибшего от взрыва снаряда - РИА Новости, 27.05.2022

В Приморье будут судить отца ребенка, погибшего от взрыва снаряда

Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении отца одного из двух детей, которые погибли из-за взрыва хранившегося у него дома боеприпаса, сообщает... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T05:18

2022-05-27T05:18

2022-05-27T05:18

происшествия

россия

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении отца одного из двух детей, которые погибли из-за взрыва хранившегося у него дома боеприпаса, сообщает краевая прокуратура.Представитель экстренных служб рассказал 11 марта РИА Новости, что один ребенок погиб, еще один получил тяжелые ранения при взрыве старого снаряда, найденного в Октябрьском районе Приморья. Краевая прокуратура сообщала, что дети "в результате неосторожного обращения с взрывоопасными веществами неустановленного происхождения спровоцировали их детонацию" во дворе дома. Погиб 11-летний мальчик, 12-летний ребенок был травмирован, он скончался на следующий день. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Источник сообщал, что погибшие — двоюродные братья. Прокуратура отмечала, что отец одного из двух погибших детей помещен под домашний арест, также возбуждено еще одно уголовное дело по статье "Незаконное хранение боеприпаса"."Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) и частью 1 статьи 222 УК РФ УК РФ (незаконное приобретение, хранение боеприпасов). Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу", — сообщает прокуратура.По данным ведомства, в апреле 2017 года обвиняемый присвоил себе найденный боеприпас и хранил его у себя дома, не ограничив к нему доступ других людей. В марте 2022 года сын и племянник фигуранта во дворе дома нашли боеприпас и случайно спровоцировали его детонацию.

https://ria.ru/20220525/nasilie-1790601604.html

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происшествия, россия, приморский край, владивосток