https://ria.ru/20220527/otdykh-1791118123.html

В Липецкой области подготовили 500 организаций для летнего отдыха детей

В Липецкой области подготовили 500 организаций для летнего отдыха детей - РИА Новости, 27.05.2022

В Липецкой области подготовили 500 организаций для летнего отдыха детей

Около 500 организаций отдыха и оздоровления готовы принять более 42 тысяч детей в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:52

2022-05-27T12:52

2022-05-27T12:52

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Около 500 организаций отдыха и оздоровления готовы принять более 42 тысяч детей в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, 11 загородных и более 350 пришкольных лагерей, 80 лагерей труда и отдыха на базе образовательных организаций планируют открыть в июне. Также в этом году возобновят работу 45 палаточных лагерей.Артамонов отметил, что в регионе создан единственный в ЦФО кластер детских оздоровительных загородных лагерей. На общей территории "Елочки", "Чайки" и "Орленка" оборудован большой веревочный городок, троллейный спуск и площадка для игры в лазертаг. В планах – открытие крытого катка с искусственным льдом, строительство арт-площадки и амфитеатра, зоны спорта с тиром, велосипедной и лыжной трасс, скалодрома, полосы препятствий и других активностей."Забота о детях, создание условий для оздоровления юного поколения – важнейшие приоритеты деятельности органов власти", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220526/shkoly-1790796515.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов