https://ria.ru/20220527/otdykh-1791118123.html
В Липецкой области подготовили 500 организаций для летнего отдыха детей
В Липецкой области подготовили 500 организаций для летнего отдыха детей - РИА Новости, 27.05.2022
В Липецкой области подготовили 500 организаций для летнего отдыха детей
Около 500 организаций отдыха и оздоровления готовы принять более 42 тысяч детей в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:52
2022-05-27T12:52
2022-05-27T12:52
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Около 500 организаций отдыха и оздоровления готовы принять более 42 тысяч детей в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, 11 загородных и более 350 пришкольных лагерей, 80 лагерей труда и отдыха на базе образовательных организаций планируют открыть в июне. Также в этом году возобновят работу 45 палаточных лагерей.Артамонов отметил, что в регионе создан единственный в ЦФО кластер детских оздоровительных загородных лагерей. На общей территории "Елочки", "Чайки" и "Орленка" оборудован большой веревочный городок, троллейный спуск и площадка для игры в лазертаг. В планах – открытие крытого катка с искусственным льдом, строительство арт-площадки и амфитеатра, зоны спорта с тиром, велосипедной и лыжной трасс, скалодрома, полосы препятствий и других активностей."Забота о детях, создание условий для оздоровления юного поколения – важнейшие приоритеты деятельности органов власти", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220526/shkoly-1790796515.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 27 мая – РИА Новости.
Около 500 организаций отдыха и оздоровления готовы принять более 42 тысяч детей в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, 11 загородных и более 350 пришкольных лагерей, 80 лагерей труда и отдыха на базе образовательных организаций планируют открыть в июне. Также в этом году возобновят работу 45 палаточных лагерей.
Артамонов отметил, что в регионе создан единственный в ЦФО кластер детских оздоровительных загородных лагерей. На общей территории "Елочки", "Чайки" и "Орленка" оборудован большой веревочный городок, троллейный спуск и площадка для игры в лазертаг. В планах – открытие крытого катка с искусственным льдом, строительство арт-площадки и амфитеатра, зоны спорта с тиром, велосипедной и лыжной трасс, скалодрома, полосы препятствий и других активностей.
"Забота о детях, создание условий для оздоровления юного поколения – важнейшие приоритеты деятельности органов власти", – сказал Артамонов.