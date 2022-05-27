Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области подготовили 500 организаций для летнего отдыха детей - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220527/otdykh-1791118123.html
В Липецкой области подготовили 500 организаций для летнего отдыха детей
В Липецкой области подготовили 500 организаций для летнего отдыха детей - РИА Новости, 27.05.2022
В Липецкой области подготовили 500 организаций для летнего отдыха детей
Около 500 организаций отдыха и оздоровления готовы принять более 42 тысяч детей в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:52
2022-05-27T12:52
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146363/37/1463633775_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f6b2994393ab4c28ca28cdf855ad35b4.jpg
ЛИПЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Около 500 организаций отдыха и оздоровления готовы принять более 42 тысяч детей в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, 11 загородных и более 350 пришкольных лагерей, 80 лагерей труда и отдыха на базе образовательных организаций планируют открыть в июне. Также в этом году возобновят работу 45 палаточных лагерей.Артамонов отметил, что в регионе создан единственный в ЦФО кластер детских оздоровительных загородных лагерей. На общей территории "Елочки", "Чайки" и "Орленка" оборудован большой веревочный городок, троллейный спуск и площадка для игры в лазертаг. В планах – открытие крытого катка с искусственным льдом, строительство арт-площадки и амфитеатра, зоны спорта с тиром, велосипедной и лыжной трасс, скалодрома, полосы препятствий и других активностей."Забота о детях, создание условий для оздоровления юного поколения – важнейшие приоритеты деятельности органов власти", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220526/shkoly-1790796515.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146363/37/1463633775_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_5672c761e56cd878fd722cd188024021.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов
12:52 27.05.2022
 

В Липецкой области подготовили 500 организаций для летнего отдыха детей

© Fotolia / Olesia BilkeiЛетний детский лагерь
Летний детский лагерь - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Fotolia / Olesia Bilkei
Летний детский лагерь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Около 500 организаций отдыха и оздоровления готовы принять более 42 тысяч детей в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, 11 загородных и более 350 пришкольных лагерей, 80 лагерей труда и отдыха на базе образовательных организаций планируют открыть в июне. Также в этом году возобновят работу 45 палаточных лагерей.
Артамонов отметил, что в регионе создан единственный в ЦФО кластер детских оздоровительных загородных лагерей. На общей территории "Елочки", "Чайки" и "Орленка" оборудован большой веревочный городок, троллейный спуск и площадка для игры в лазертаг. В планах – открытие крытого катка с искусственным льдом, строительство арт-площадки и амфитеатра, зоны спорта с тиром, велосипедной и лыжной трасс, скалодрома, полосы препятствий и других активностей.
"Забота о детях, создание условий для оздоровления юного поколения – важнейшие приоритеты деятельности органов власти", – сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 11:27Липецкая область
Власти Липецкой области планируют выделить 100 млн рублей на охрану школ
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала