https://ria.ru/20220527/otdykh-1790833064.html

Россияне рассказали, в каких странах планируют отдохнуть в июне

Россияне рассказали, в каких странах планируют отдохнуть в июне - РИА Новости, 27.05.2022

Россияне рассказали, в каких странах планируют отдохнуть в июне

Россияне при выборе заграничного направления в июне чаще всего бронируют Турцию и Грузию, сообщили в пресс-службе Aviasales. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T00:23

2022-05-27T00:23

2022-05-27T00:23

туризм

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турция

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россияне при выборе заграничного направления в июне чаще всего бронируют Турцию и Грузию, сообщили в пресс-службе Aviasales."На Турцию приходится 16 процентов всех зарубежных бронирований, — уточнили в сервисе. — Средняя стоимость отдыха в стране — 27 тысяч рублей. Также в Топ-3 вошли Грузия и Израиль с чеком в 25 и 37 тысяч рублей соответственно". В пресс-службе отметили интересную тенденцию: летний отпуск в Италии обойдется почти в такую же сумму, что и каникулы в Таиланде. Билеты в европейскую страну стоят всего на 1,2 тысячи рублей дороже (49 тысяч). "Россияне продолжают бронировать билеты на июнь — Италия занимает четвертое место в рейтинге по популярности", — отметили в Aviasales.Также в список востребованных направлений вошли Сербия, ОАЭ, Франция, Черногория и Египет.

https://ria.ru/20220525/belgiya-1790469942.html

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грузия

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, турция, грузия, израиль, туризм, туристы, авиабилеты, отдых