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Россияне рассказали, в каких странах планируют отдохнуть в июне
Россияне рассказали, в каких странах планируют отдохнуть в июне - РИА Новости, 27.05.2022
Россияне рассказали, в каких странах планируют отдохнуть в июне
Россияне при выборе заграничного направления в июне чаще всего бронируют Турцию и Грузию, сообщили в пресс-службе Aviasales. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T00:23
2022-05-27T00:23
2022-05-27T00:23
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россияне при выборе заграничного направления в июне чаще всего бронируют Турцию и Грузию, сообщили в пресс-службе Aviasales."На Турцию приходится 16 процентов всех зарубежных бронирований, — уточнили в сервисе. — Средняя стоимость отдыха в стране — 27 тысяч рублей. Также в Топ-3 вошли Грузия и Израиль с чеком в 25 и 37 тысяч рублей соответственно". В пресс-службе отметили интересную тенденцию: летний отпуск в Италии обойдется почти в такую же сумму, что и каникулы в Таиланде. Билеты в европейскую страну стоят всего на 1,2 тысячи рублей дороже (49 тысяч). "Россияне продолжают бронировать билеты на июнь — Италия занимает четвертое место в рейтинге по популярности", — отметили в Aviasales.Также в список востребованных направлений вошли Сербия, ОАЭ, Франция, Черногория и Египет.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, турция, грузия, израиль, туризм, туристы, авиабилеты, отдых
Россияне рассказали, в каких странах планируют отдохнуть в июне
Aviasales: большинство россиян выбрали Турцию и Грузию для отдыха в июне
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россияне при выборе заграничного направления в июне чаще всего бронируют Турцию и Грузию, сообщили в пресс-службе Aviasales.
"На Турцию приходится 16 процентов всех зарубежных бронирований, — уточнили в сервисе. — Средняя стоимость отдыха в стране — 27 тысяч рублей. Также в Топ-3 вошли Грузия и Израиль с чеком в 25 и 37 тысяч рублей соответственно".
В пресс-службе отметили интересную тенденцию: летний отпуск в Италии обойдется почти в такую же сумму, что и каникулы в Таиланде. Билеты в европейскую страну стоят всего на 1,2 тысячи рублей дороже (49 тысяч).
"Россияне продолжают бронировать билеты на июнь — Италия занимает четвертое место в рейтинге по популярности", — отметили в Aviasales.
Также в список востребованных направлений вошли Сербия, ОАЭ, Франция, Черногория и Египет.