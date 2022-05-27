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Украинские силовики сказали, что не умели пользоваться иностранным оружием - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/oruzhie-1791218410.html
Украинские силовики сказали, что не умели пользоваться иностранным оружием
Украинские силовики сказали, что не умели пользоваться иностранным оружием - РИА Новости, 27.05.2022
Украинские силовики сказали, что не умели пользоваться иностранным оружием
Сдавшиеся в плен под Северодонецком украинские силовики рассказали о том, что их даже не учили пользоваться иностранным вооружением, рассказал добровольно... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:33
2022-05-27T16:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Сдавшиеся в плен под Северодонецком украинские силовики рассказали о том, что их даже не учили пользоваться иностранным вооружением, рассказал добровольно сложивший оружие под Северодонецком в Луганской народной республике военнослужащий 57-й бригады украинских войск Василий Смоляр.Ранее помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что четверо военнослужащих ВС Украины сложили оружие и сдались в плен спецподразделению "Ахмат" в населенном пункте Боровское под Северодонецком, за который идут бои в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости."Привезли эти гранатометы в упаковке, просто кинули на позиции и все. Когда нас брали в плен, у нас спросили, как вы воюете, а мы не умеем ими пользоваться", - рассказал Смоляр.Он пояснил, что из-за отсутствия должной координации, данных, какое подразделение, где находится и постоянного движения линии фронта, им поступил запрет на ведения огня."Нам даже говорили командиры не стрелять, не видишь откуда по тебе стреляют и кто по тебе стреляет, то не стреляйте. Периодически раз в несколько дней перестрелки и мы просто сидим в окопе прячемся", - уточнил украинский военнослужащий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220527/deputat-1791085647.html
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в мире, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, апти алаудинов
16:33 27.05.2022
 
Украинские силовики сказали, что не умели пользоваться иностранным оружием

Украинские силовики рассказали, что их не учили пользоваться иностранным вооружением

© РИА Новости / Андрей КоцПленные солдаты ВСУ
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Пленные солдаты ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Сдавшиеся в плен под Северодонецком украинские силовики рассказали о том, что их даже не учили пользоваться иностранным вооружением, рассказал добровольно сложивший оружие под Северодонецком в Луганской народной республике военнослужащий 57-й бригады украинских войск Василий Смоляр.
Ранее помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что четверо военнослужащих ВС Украины сложили оружие и сдались в плен спецподразделению "Ахмат" в населенном пункте Боровское под Северодонецком, за который идут бои в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 11:46Специальная военная операция на Украине
На Украине прервали эфир с депутатом после слов о бедственном положении ВСУ
"Привезли эти гранатометы в упаковке, просто кинули на позиции и все. Когда нас брали в плен, у нас спросили, как вы воюете, а мы не умеем ими пользоваться", - рассказал Смоляр.
Он пояснил, что из-за отсутствия должной координации, данных, какое подразделение, где находится и постоянного движения линии фронта, им поступил запрет на ведения огня.
"Нам даже говорили командиры не стрелять, не видишь откуда по тебе стреляют и кто по тебе стреляет, то не стреляйте. Периодически раз в несколько дней перестрелки и мы просто сидим в окопе прячемся", - уточнил украинский военнослужащий.
Флаг Украины возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 08:00
Запад готовится предать Киев
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФАпти Алаудинов
 
 
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