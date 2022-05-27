https://ria.ru/20220527/oruzhie-1791218410.html

Украинские силовики сказали, что не умели пользоваться иностранным оружием

Украинские силовики сказали, что не умели пользоваться иностранным оружием - РИА Новости, 27.05.2022

Украинские силовики сказали, что не умели пользоваться иностранным оружием

Сдавшиеся в плен под Северодонецком украинские силовики рассказали о том, что их даже не учили пользоваться иностранным вооружением, рассказал добровольно... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:33

2022-05-27T16:33

2022-05-27T16:33

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

донбасс

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луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Сдавшиеся в плен под Северодонецком украинские силовики рассказали о том, что их даже не учили пользоваться иностранным вооружением, рассказал добровольно сложивший оружие под Северодонецком в Луганской народной республике военнослужащий 57-й бригады украинских войск Василий Смоляр.Ранее помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что четверо военнослужащих ВС Украины сложили оружие и сдались в плен спецподразделению "Ахмат" в населенном пункте Боровское под Северодонецком, за который идут бои в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости."Привезли эти гранатометы в упаковке, просто кинули на позиции и все. Когда нас брали в плен, у нас спросили, как вы воюете, а мы не умеем ими пользоваться", - рассказал Смоляр.Он пояснил, что из-за отсутствия должной координации, данных, какое подразделение, где находится и постоянного движения линии фронта, им поступил запрет на ведения огня."Нам даже говорили командиры не стрелять, не видишь откуда по тебе стреляют и кто по тебе стреляет, то не стреляйте. Периодически раз в несколько дней перестрелки и мы просто сидим в окопе прячемся", - уточнил украинский военнослужащий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/deputat-1791085647.html

https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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