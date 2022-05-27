https://ria.ru/20220527/oruzhie-1791066005.html

Советник главы МВД Украины призвал срочно легализовать оружие в стране

Советник главы МВД Украины призвал срочно легализовать оружие в стране - РИА Новости, 27.05.2022

Советник главы МВД Украины призвал срочно легализовать оружие в стране

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что в стране необходимо в ближайшее время легализовать оружие, что якобы позволит снизить... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T11:11

2022-05-27T11:11

2022-05-27T11:11

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что в стране необходимо в ближайшее время легализовать оружие, что якобы позволит снизить уровень агрессивности граждан. Он отметил, что на руках у населения страны сейчас такое количество "стволов", которое правоохранителям будет крайне трудно отобрать. "В Верховной раде уже принят в первом чтении законопроект о легализации оружия, он ждет второго чтения, и я думаю, что на самом деле общественное мнение готово к тому, чтобы легализовать оружие... Я считаю, что оружие будет легализовано", - заявил Денисенко.Так он прокомментировал результаты опроса МВД Украины в приложении "Дия", согласно которым из более 610 тысяч человек, принявших участие в голосовании, 65% поддерживают легализацию оружия, 17% против и 17% считают, что оружие у населения может быть только для "специальных нужд".По его словам, "на текущий момент много кто абсолютно искренне будет считать, что оружие – это то, что необходимо каждому человеку в любой семье". Отвечая на вопрос о том, не опасна ли легализация оружия в обществе, травмированном войной, в котором повышен уровень агрессии, Денисенко заявил: "обычно большое количество оружия и останавливает агрессию".По его словам, легализовать оружие можно уже сейчас при должной подготовке соответствующих законов. Запрет на владение оружием должен распространяться только на людей с судимостью и психически больных, сказал Денисенко, добавив, что не должно быть так, чтобы справку о нормальности можно было "купить за 100-200 гривен (0,34-0,68 доллара)".Ранее только в Киеве украинскими властями было бесконтрольно роздано населению более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше одного миллиона патронов.

https://ria.ru/20220501/ukraina-1786430584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киев, верховная рада украины, мвд украины