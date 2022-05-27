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ФСБ перекрыла канал поставок оружия в Крым с Украины - РИА Новости, 27.05.2022
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ФСБ перекрыла канал поставок оружия в Крым с Украины
ФСБ перекрыла канал поставок оружия в Крым с Украины - РИА Новости, 27.05.2022
ФСБ перекрыла канал поставок оружия в Крым с Украины
Российские силовики перекрыли канал поставки в Крым оружия и боеприпасов из Украины, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:23
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Российские силовики перекрыли канал поставки в Крым оружия и боеприпасов из Украины, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю."При сбыте автомата АКС-74У и более 300 патронов задержаны с поличным продавец, два посредника и два покупателя — жители города Евпатории", — говорится в сообщении.В отношении них возбуждены уголовные дела. Им грозит до 12 лет лишения свободы.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20210528/oruzhie-1734544197.html
россия
республика крым
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Задержание подозреваемых в незаконных поставках оружия с Украины в Крым. Кадры ФСБ РФ
Силовиками пресечен незаконный канал поставки в Крым огнестрельного оружия и боеприпасов с территории Украины, подозреваемые задержаны, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, республика крым, украина
10:23 27.05.2022 (обновлено: 12:05 27.05.2022)
 
ФСБ перекрыла канал поставок оружия в Крым с Украины

ФСБ задержала в Крыму участников нелегальной сделки по продаже АКС-74У с патронами

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Российские силовики перекрыли канал поставки в Крым оружия и боеприпасов из Украины, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю.
"При сбыте автомата АКС-74У и более 300 патронов задержаны с поличным продавец, два посредника и два покупателя — жители города Евпатории", — говорится в сообщении.
В отношении них возбуждены уголовные дела. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая 2021, 10:57
В Крыму полицейский полтора года воровал и продавал оружие
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияРоссияРеспублика КрымУкраина
 
 
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