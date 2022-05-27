https://ria.ru/20220527/oruzhie-1791047570.html

ФСБ перекрыла канал поставок оружия в Крым с Украины

ФСБ перекрыла канал поставок оружия в Крым с Украины - РИА Новости, 27.05.2022

ФСБ перекрыла канал поставок оружия в Крым с Украины

Российские силовики перекрыли канал поставки в Крым оружия и боеприпасов из Украины, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:23

2022-05-27T10:23

2022-05-27T12:05

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

россия

республика крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Российские силовики перекрыли канал поставки в Крым оружия и боеприпасов из Украины, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю."При сбыте автомата АКС-74У и более 300 патронов задержаны с поличным продавец, два посредника и два покупателя — жители города Евпатории", — говорится в сообщении.В отношении них возбуждены уголовные дела. Им грозит до 12 лет лишения свободы.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20210528/oruzhie-1734544197.html

россия

республика крым

украина

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Задержание подозреваемых в незаконных поставках оружия с Украины в Крым. Кадры ФСБ РФ Силовиками пресечен незаконный канал поставки в Крым огнестрельного оружия и боеприпасов с территории Украины, подозреваемые задержаны, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю. 2022-05-27T10:23 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, республика крым, украина