https://ria.ru/20220527/opros-1791125097.html

Более 81 процента россиян доверяют Путину, показал опрос

Более 81 процента россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 27.05.2022

Более 81 процента россиян доверяют Путину, показал опрос

Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,3% граждан страны, его работу одобряют 78,4%, следует из результатов исследования ВЦИОМ. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:04

2022-05-27T13:04

2022-05-27T13:04

вциом

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,3% граждан страны, его работу одобряют 78,4%, следует из результатов исследования ВЦИОМ.Показатель одобрения работы президента с 16 по 22 мая составил 78,4%, рейтинг доверия президенту за этот же период составил 81,3%. Деятельность президента не одобрили 13,3% населения, недоверие выразили 15,2% россиян.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 16 по 22 мая. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20220504/opros-1786841358.html

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вциом, владимир путин, россия, общество