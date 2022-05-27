https://ria.ru/20220527/opros-1791125097.html
Более 81 процента россиян доверяют Путину, показал опрос
Более 81 процента россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 27.05.2022
Более 81 процента россиян доверяют Путину, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,3% граждан страны, его работу одобряют 78,4%, следует из результатов исследования ВЦИОМ. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:04
2022-05-27T13:04
2022-05-27T13:04
вциом
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,3% граждан страны, его работу одобряют 78,4%, следует из результатов исследования ВЦИОМ.Показатель одобрения работы президента с 16 по 22 мая составил 78,4%, рейтинг доверия президенту за этот же период составил 81,3%. Деятельность президента не одобрили 13,3% населения, недоверие выразили 15,2% россиян.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 16 по 22 мая. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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вциом, владимир путин, россия, общество
Более 81 процента россиян доверяют Путину, показал опрос
Опрос ВЦИОМ показал, что 81,3 процента доверяют президенту России Владимиру Путину