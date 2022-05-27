https://ria.ru/20220527/opolchenie-1791188007.html

Белорусский министр обороны допустил создание народного ополчения

Белорусский министр обороны допустил создание народного ополчения - РИА Новости, 27.05.2022

Белорусский министр обороны допустил создание народного ополчения

В Белоруссии может появиться народное ополчение, этот вопрос урегулируют на законодательном уровне, сообщил глава минобороны страны Виктор Хренин. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:30

2022-05-27T15:30

2022-05-27T15:30

в мире

белоруссия

министерство обороны белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572941471_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_9cff5adec61c9415f6e1e029179e7779.jpg

МИНСК, 27 мая – РИА Новости. В Белоруссии может появиться народное ополчение, этот вопрос урегулируют на законодательном уровне, сообщил глава минобороны страны Виктор Хренин."На вчерашнем совещании… главнокомандующим поставлена задача, в том числе, создать у нас в стране народное ополчение. Это вопрос, действительно, мы видим, очень нужен. Самое главное, что у нас есть для этого и люди, и вооружения", - сказал Хренин во время проходящего сбора "Военная безопасность и оборона государства", проходящего с участием губернаторов и военных комиссаров областей и Минска. Видеокомментарий опубликовал официальный Telegram-канал минобороны.По его словам, этот вопрос предстоит обсудить с губернаторами областей Белоруссии, прописать законодательно, и тогда "количество защитников родины увеличится в разы". "Это важно в нынешней обстановке. Важно, чтобы мы могли мирно показывать, что не надо сунуться, потому что ответ будет адекватный".

https://ria.ru/20220510/bulorussiya-1787763420.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, министерство обороны белоруссии