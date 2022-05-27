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Белорусский министр обороны допустил создание народного ополчения - РИА Новости, 27.05.2022
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Белорусский министр обороны допустил создание народного ополчения
Белорусский министр обороны допустил создание народного ополчения - РИА Новости, 27.05.2022
Белорусский министр обороны допустил создание народного ополчения
В Белоруссии может появиться народное ополчение, этот вопрос урегулируют на законодательном уровне, сообщил глава минобороны страны Виктор Хренин. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:30
2022-05-27T15:30
в мире
белоруссия
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. В Белоруссии может появиться народное ополчение, этот вопрос урегулируют на законодательном уровне, сообщил глава минобороны страны Виктор Хренин."На вчерашнем совещании… главнокомандующим поставлена задача, в том числе, создать у нас в стране народное ополчение. Это вопрос, действительно, мы видим, очень нужен. Самое главное, что у нас есть для этого и люди, и вооружения", - сказал Хренин во время проходящего сбора "Военная безопасность и оборона государства", проходящего с участием губернаторов и военных комиссаров областей и Минска. Видеокомментарий опубликовал официальный Telegram-канал минобороны.По его словам, этот вопрос предстоит обсудить с губернаторами областей Белоруссии, прописать законодательно, и тогда "количество защитников родины увеличится в разы". "Это важно в нынешней обстановке. Важно, чтобы мы могли мирно показывать, что не надо сунуться, потому что ответ будет адекватный".
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в мире, белоруссия, министерство обороны белоруссии
15:30 27.05.2022
 
Белорусский министр обороны допустил создание народного ополчения

Министр обороны Белоруссии Хренин допустил создание в стране народного ополчения

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинистр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. Архивное фото
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. В Белоруссии может появиться народное ополчение, этот вопрос урегулируют на законодательном уровне, сообщил глава минобороны страны Виктор Хренин.
"На вчерашнем совещании… главнокомандующим поставлена задача, в том числе, создать у нас в стране народное ополчение. Это вопрос, действительно, мы видим, очень нужен. Самое главное, что у нас есть для этого и люди, и вооружения", - сказал Хренин во время проходящего сбора "Военная безопасность и оборона государства", проходящего с участием губернаторов и военных комиссаров областей и Минска. Видеокомментарий опубликовал официальный Telegram-канал минобороны.
По его словам, этот вопрос предстоит обсудить с губернаторами областей Белоруссии, прописать законодательно, и тогда "количество защитников родины увеличится в разы". "Это важно в нынешней обстановке. Важно, чтобы мы могли мирно показывать, что не надо сунуться, потому что ответ будет адекватный".
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