https://ria.ru/20220527/opolchenie-1791188007.html
Белорусский министр обороны допустил создание народного ополчения
Белорусский министр обороны допустил создание народного ополчения - РИА Новости, 27.05.2022
Белорусский министр обороны допустил создание народного ополчения
В Белоруссии может появиться народное ополчение, этот вопрос урегулируют на законодательном уровне, сообщил глава минобороны страны Виктор Хренин. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:30
2022-05-27T15:30
2022-05-27T15:30
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министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. В Белоруссии может появиться народное ополчение, этот вопрос урегулируют на законодательном уровне, сообщил глава минобороны страны Виктор Хренин."На вчерашнем совещании… главнокомандующим поставлена задача, в том числе, создать у нас в стране народное ополчение. Это вопрос, действительно, мы видим, очень нужен. Самое главное, что у нас есть для этого и люди, и вооружения", - сказал Хренин во время проходящего сбора "Военная безопасность и оборона государства", проходящего с участием губернаторов и военных комиссаров областей и Минска. Видеокомментарий опубликовал официальный Telegram-канал минобороны.По его словам, этот вопрос предстоит обсудить с губернаторами областей Белоруссии, прописать законодательно, и тогда "количество защитников родины увеличится в разы". "Это важно в нынешней обстановке. Важно, чтобы мы могли мирно показывать, что не надо сунуться, потому что ответ будет адекватный".
https://ria.ru/20220510/bulorussiya-1787763420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, министерство обороны белоруссии
Белорусский министр обороны допустил создание народного ополчения
Министр обороны Белоруссии Хренин допустил создание в стране народного ополчения