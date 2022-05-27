https://ria.ru/20220527/obstrely-1791339348.html

В Белгородской области от обстрелов ВСУ пострадало 117 единиц техники

В Белгородской области от обстрелов ВСУ пострадало 117 единиц техники - РИА Новости, 27.05.2022

В Белгородской области от обстрелов ВСУ пострадало 117 единиц техники

За весь период проведения спецоперации в Белгородской области от обстрелов со стороны Украины пострадало 117 единиц техники, включая личные автомобили, сообщил... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T22:50

2022-05-27T22:50

2022-05-27T22:50

вячеслав гладков

белгородская область

украина

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БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. За весь период проведения спецоперации в Белгородской области от обстрелов со стороны Украины пострадало 117 единиц техники, включая личные автомобили, сообщил советник губернатора Валентин Демидов.По словам Демидова на сегодняшний день средства на восстановление или компенсацию получили владельцы 62 единиц техники, но по нескольким автомобилям ещё проводятся проверки. Для оказания помощи владельцам повреждённых машин есть несколько вариантов: если автомобиль подлежит восстановлению, то проводятся все необходимые работы, если нет – то владельцу выплачивается компенсация."Сначала проводится экспертиза, устанавливаются правообладатели, выявляются причинно-следственные связи повреждений, также проводится экономическая экспертиза, оценивается возможность восстановления этой техники. В основном, люди выбирают компенсацию, делается оценка и предоставляются средства по итогам этой оценки", – отметил Демидов.Он уточнил, что поврежденный автомобиль остается у собственника. Деньги на выплату компенсаций поступают из специально созданного Фонда, благодаря этому есть возможность быстро компенсировать и восстанавливать технику. Советник губернатора Демидов напомнил, что для районов, в которых введены ограничения на въезд, новые повреждения техники компенсировать не будут.В четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после неоднократных обстрелов со стороны Украины потребовал обеспечить полный запрет проезда к приграничным селам. Режим ЧС ввели в приграничных селах Журавлевка и Нехотеевка 23 марта. На всей территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности до 9 июня.

https://ria.ru/20220527/belgorod-1791328447.html

белгородская область

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

вячеслав гладков, белгородская область, украина