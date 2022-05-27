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В Белгородской области от обстрелов ВСУ пострадало 117 единиц техники
В Белгородской области от обстрелов ВСУ пострадало 117 единиц техники - РИА Новости, 27.05.2022
В Белгородской области от обстрелов ВСУ пострадало 117 единиц техники
За весь период проведения спецоперации в Белгородской области от обстрелов со стороны Украины пострадало 117 единиц техники, включая личные автомобили, сообщил... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T22:50
2022-05-27T22:50
2022-05-27T22:50
вячеслав гладков
белгородская область
украина
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БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. За весь период проведения спецоперации в Белгородской области от обстрелов со стороны Украины пострадало 117 единиц техники, включая личные автомобили, сообщил советник губернатора Валентин Демидов.По словам Демидова на сегодняшний день средства на восстановление или компенсацию получили владельцы 62 единиц техники, но по нескольким автомобилям ещё проводятся проверки. Для оказания помощи владельцам повреждённых машин есть несколько вариантов: если автомобиль подлежит восстановлению, то проводятся все необходимые работы, если нет – то владельцу выплачивается компенсация."Сначала проводится экспертиза, устанавливаются правообладатели, выявляются причинно-следственные связи повреждений, также проводится экономическая экспертиза, оценивается возможность восстановления этой техники. В основном, люди выбирают компенсацию, делается оценка и предоставляются средства по итогам этой оценки", – отметил Демидов.Он уточнил, что поврежденный автомобиль остается у собственника. Деньги на выплату компенсаций поступают из специально созданного Фонда, благодаря этому есть возможность быстро компенсировать и восстанавливать технику. Советник губернатора Демидов напомнил, что для районов, в которых введены ограничения на въезд, новые повреждения техники компенсировать не будут.В четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после неоднократных обстрелов со стороны Украины потребовал обеспечить полный запрет проезда к приграничным селам. Режим ЧС ввели в приграничных селах Журавлевка и Нехотеевка 23 марта. На всей территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности до 9 июня.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вячеслав гладков, белгородская область, украина
В Белгородской области от обстрелов ВСУ пострадало 117 единиц техники
Демидов: пострадало 117 единиц техники, есть и сельхозтехника, и личный автотранспорт
БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. За весь период проведения спецоперации в Белгородской области от обстрелов со стороны Украины пострадало 117 единиц техники, включая личные автомобили, сообщил советник губернатора Валентин Демидов.
"На сегодняшний день, за весь период в Белгородской области пострадало 117 единиц техники, есть и сельхозтехника и есть личный автотранспорт. Наиболее пострадавшие районы, это Белгородский район, 82 единицы техники, это прежде всего Журавлевка, Солохи. В Грайворонском районе – Головчино – 29 единиц техники", - сообщил советник на встрече с журналистами.
По словам Демидова на сегодняшний день средства на восстановление или компенсацию получили владельцы 62 единиц техники, но по нескольким автомобилям ещё проводятся проверки. Для оказания помощи владельцам повреждённых машин есть несколько вариантов: если автомобиль подлежит восстановлению, то проводятся все необходимые работы, если нет – то владельцу выплачивается компенсация.
"Сначала проводится экспертиза, устанавливаются правообладатели, выявляются причинно-следственные связи повреждений, также проводится экономическая экспертиза, оценивается возможность восстановления этой техники. В основном, люди выбирают компенсацию, делается оценка и предоставляются средства по итогам этой оценки", – отметил Демидов.
Он уточнил, что поврежденный автомобиль остается у собственника. Деньги на выплату компенсаций поступают из специально созданного Фонда, благодаря этому есть возможность быстро компенсировать и восстанавливать технику. Советник губернатора Демидов напомнил, что для районов, в которых введены ограничения на въезд, новые повреждения техники компенсировать не будут.
В четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
после неоднократных обстрелов со стороны Украины
потребовал обеспечить полный запрет проезда к приграничным селам. Режим ЧС ввели в приграничных селах Журавлевка и Нехотеевка 23 марта. На всей территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности до 9 июня.