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СК возбудил дела после обстрелов российских территорий со стороны Украины
СК возбудил дела после обстрелов российских территорий со стороны Украины - РИА Новости, 27.05.2022
СК возбудил дела после обстрелов российских территорий со стороны Украины
Следственный комитет России возбудил уголовные дела после обстрелов со стороны Украины приграничных сел Журавлевка в Белгородской области и Воробжа в Курской... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T20:30
2022-05-27T20:30
2022-05-27T20:45
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовные дела после обстрелов со стороны Украины приграничных сел Журавлевка в Белгородской области и Воробжа в Курской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что, по данным следствия, 25 и 26 мая 2022 года украинские военнослужащие произвели обстрел из системы залпового огня села Журавлевка Белгородской области. 26 мая 2022 года также произошел обстрел села Воробжа Курской области, в результате которого один мирный житель погиб, один получил осколочное ранение, повреждены 20 частных домовладений и школа.
https://ria.ru/20220527/yanukovich-1791317390.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
20:30 27.05.2022 (обновлено: 20:45 27.05.2022)
СК возбудил дела после обстрелов российских территорий со стороны Украины
СК: уголовные дела возбуждены после обстрелов Украиной Журавлевки и Воробжи