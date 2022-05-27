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СК возбудил дела после обстрелов российских территорий со стороны Украины - РИА Новости, 27.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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СК возбудил дела после обстрелов российских территорий со стороны Украины
СК возбудил дела после обстрелов российских территорий со стороны Украины - РИА Новости, 27.05.2022
СК возбудил дела после обстрелов российских территорий со стороны Украины
Следственный комитет России возбудил уголовные дела после обстрелов со стороны Украины приграничных сел Журавлевка в Белгородской области и Воробжа в Курской... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T20:30
2022-05-27T20:45
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовные дела после обстрелов со стороны Украины приграничных сел Журавлевка в Белгородской области и Воробжа в Курской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что, по данным следствия, 25 и 26 мая 2022 года украинские военнослужащие произвели обстрел из системы залпового огня села Журавлевка Белгородской области. 26 мая 2022 года также произошел обстрел села Воробжа Курской области, в результате которого один мирный житель погиб, один получил осколочное ранение, повреждены 20 частных домовладений и школа.
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курская область
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происшествия, курская область, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
20:30 27.05.2022 (обновлено: 20:45 27.05.2022)
 
СК возбудил дела после обстрелов российских территорий со стороны Украины

СК: уголовные дела возбуждены после обстрелов Украиной Журавлевки и Воробжи

© Фото : @vvgladkov/TelegramПоследствия обстрела Журавлевки в Белгородской области
Последствия обстрела Журавлевки в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Фото : @vvgladkov/Telegram
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовные дела после обстрелов со стороны Украины приграничных сел Журавлевка в Белгородской области и Воробжа в Курской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"СК России по фактам обстрелов со стороны Украины населенных пунктов Белгородской и Курской областей возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п.п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по данным следствия, 25 и 26 мая 2022 года украинские военнослужащие произвели обстрел из системы залпового огня села Журавлевка Белгородской области. 26 мая 2022 года также произошел обстрел села Воробжа Курской области, в результате которого один мирный житель погиб, один получил осколочное ранение, повреждены 20 частных домовладений и школа.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьБелгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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