https://ria.ru/20220527/obstrely-1791312699.html

СК возбудил дела после обстрелов российских территорий со стороны Украины

СК возбудил дела после обстрелов российских территорий со стороны Украины - РИА Новости, 27.05.2022

СК возбудил дела после обстрелов российских территорий со стороны Украины

Следственный комитет России возбудил уголовные дела после обстрелов со стороны Украины приграничных сел Журавлевка в Белгородской области и Воробжа в Курской... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T20:30

2022-05-27T20:30

2022-05-27T20:45

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовные дела после обстрелов со стороны Украины приграничных сел Журавлевка в Белгородской области и Воробжа в Курской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что, по данным следствия, 25 и 26 мая 2022 года украинские военнослужащие произвели обстрел из системы залпового огня села Журавлевка Белгородской области. 26 мая 2022 года также произошел обстрел села Воробжа Курской области, в результате которого один мирный житель погиб, один получил осколочное ранение, повреждены 20 частных домовладений и школа.

https://ria.ru/20220527/yanukovich-1791317390.html

курская область

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, курская область, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)