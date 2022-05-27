https://ria.ru/20220527/nigeriya-1791226566.html
В Нигерии, откуда распространилась оспа обезьян, работали лаборатории США
В Нигерии, откуда распространилась оспа обезьян, работали лаборатории США - РИА Новости, 27.05.2022
В Нигерии, откуда распространилась оспа обезьян, работали лаборатории США
Оспа обезьян была занесена из Нигерии, где работает минимум четыре биолаборатории США, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:46
2022-05-27T16:46
2022-05-27T18:00
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оспа обезьян
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Оспа обезьян была занесена из Нигерии, где работает минимум четыре биолаборатории США, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов."По докладу ВОЗ, занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел из Нигерии — еще одного государства, на территории которого США разместили свою биологическую инфраструктуру. В соответствии с имеющейся информацией, в Нигерии функционирует как минимум четыре подконтрольных Вашингтону биолаборатории", — сказал он.Кириллов также напомнил о странном совпадении, которое требует проверки специалистов."По данным европейских и американских СМИ, в материалах Мюнхенской конференции по безопасности 2021 года, то есть на фоне пандемии COVID-19, отрабатывался сценарий противодействия вспышке, вызванной новым штаммом вируса оспы обезьян", — отметил генерал.Начальник РХБЗ призвал ВОЗ, на фоне многочисленных случаев нарушения США требований биобезопасности и фактов небрежного хранения патогенных биоматериалов расследовать деятельность финансируемых США нигерийских лабораторий в Абудже, Зариа, Лагосе и проинформировать мировое сообщество о его результатах.Кириллов также сообщил, что Минобороны известно, что "к настоящему моменту 98% заболевших — это мужчины старше 20 лет нетрадиционной ориентации". Генерал также предупредил, что ампулы с возбудителем натуральной оспы из расположенных в США лабораторий могли попасть в руки террористов."Отсутствие надлежащего контроля и нарушения требований биобезопасности в США могут стать причиной использования этого возбудителя в террористических целях. В период с 2014 по 2021 год в лабораториях Федерального агентства по лекарственным средствам и НИИ инфекционных болезней армии США (Мериленд), Центра исследования вакцин (Пенсильвания) неоднократно обнаруживались неучтенные ампулы с вирусом", — сказал он.По словам Кириллова, работы в этих учреждениях проводились незаконно, поскольку резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения номер 49.10 от 1996 года позволяет хранить возбудитель натуральной оспы лишь в одной американской лаборатории — Центре контроля и профилактики инфекций в Атланте.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь.Лечение оспы обезьян является симптоматическим, болезнь обычно проходит сама собой в течение нескольких недель. Однако возможно тяжелое течение, особенно у пациентов с ослабленной другими заболеваниями иммунной системой, сообщили финские специалисты.
https://ria.ru/20220513/biolaboratorii-1788392993.html
https://ria.ru/20220527/ospa-1791027650.html
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Кириллов о биолабораториях США в Нигерии, откуда распространилась оспа обезьян
Оспа обезьян была занесена из Нигерии, где работает минимум четыре биолаборатории США, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
2022-05-27T16:46
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, нигерия, здоровье - общество, россия, воз, оспа обезьян
16:46 27.05.2022 (обновлено: 18:00 27.05.2022)
В Нигерии, откуда распространилась оспа обезьян, работали лаборатории США
Минобороны: в Нигерии, откуда пошла оспа обезьян, работают минимум четыре лаборатории США
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Оспа обезьян была занесена из Нигерии, где работает минимум четыре биолаборатории США, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
"По докладу ВОЗ
, занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел из Нигерии
— еще одного государства, на территории которого США
разместили свою биологическую инфраструктуру. В соответствии с имеющейся информацией, в Нигерии функционирует как минимум четыре подконтрольных Вашингтону
биолаборатории", — сказал он.
Кириллов также напомнил о странном совпадении, которое требует проверки специалистов.
"По данным европейских и американских СМИ, в материалах Мюнхенской конференции по безопасности 2021 года, то есть на фоне пандемии COVID-19, отрабатывался сценарий противодействия вспышке, вызванной новым штаммом вируса оспы обезьян", — отметил генерал.
Начальник РХБЗ
призвал ВОЗ, на фоне многочисленных случаев нарушения США требований биобезопасности и фактов небрежного хранения патогенных биоматериалов расследовать деятельность финансируемых США нигерийских лабораторий в Абудже
, Зариа, Лагосе
и проинформировать мировое сообщество о его результатах.
Кириллов также сообщил, что Минобороны известно, что "к настоящему моменту 98% заболевших — это мужчины старше 20 лет нетрадиционной ориентации".
Генерал также предупредил, что ампулы с возбудителем натуральной оспы из расположенных в США лабораторий могли попасть в руки террористов.
"Отсутствие надлежащего контроля и нарушения требований биобезопасности в США могут стать причиной использования этого возбудителя в террористических целях. В период с 2014 по 2021 год в лабораториях Федерального агентства по лекарственным средствам и НИИ инфекционных болезней армии США (Мериленд), Центра исследования вакцин (Пенсильвания) неоднократно обнаруживались неучтенные ампулы с вирусом", — сказал он.
По словам Кириллова, работы в этих учреждениях проводились незаконно, поскольку резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения номер 49.10 от 1996 года позволяет хранить возбудитель натуральной оспы лишь в одной американской лаборатории — Центре контроля и профилактики инфекций в Атланте.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь.
Лечение оспы обезьян является симптоматическим, болезнь обычно проходит сама собой в течение нескольких недель. Однако возможно тяжелое течение, особенно у пациентов с ослабленной другими заболеваниями иммунной системой, сообщили финские специалисты.