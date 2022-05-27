https://ria.ru/20220527/nigeriya-1791226566.html

В Нигерии, откуда распространилась оспа обезьян, работали лаборатории США

В Нигерии, откуда распространилась оспа обезьян, работали лаборатории США - РИА Новости, 27.05.2022

В Нигерии, откуда распространилась оспа обезьян, работали лаборатории США

Оспа обезьян была занесена из Нигерии, где работает минимум четыре биолаборатории США, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:46

2022-05-27T16:46

2022-05-27T18:00

в мире

сша

нигерия

здоровье - общество

россия

воз

оспа обезьян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791252233_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fcdb75de79950203375cdb8b53924ec2.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Оспа обезьян была занесена из Нигерии, где работает минимум четыре биолаборатории США, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов."По докладу ВОЗ, занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел из Нигерии — еще одного государства, на территории которого США разместили свою биологическую инфраструктуру. В соответствии с имеющейся информацией, в Нигерии функционирует как минимум четыре подконтрольных Вашингтону биолаборатории", — сказал он.Кириллов также напомнил о странном совпадении, которое требует проверки специалистов."По данным европейских и американских СМИ, в материалах Мюнхенской конференции по безопасности 2021 года, то есть на фоне пандемии COVID-19, отрабатывался сценарий противодействия вспышке, вызванной новым штаммом вируса оспы обезьян", — отметил генерал.Начальник РХБЗ призвал ВОЗ, на фоне многочисленных случаев нарушения США требований биобезопасности и фактов небрежного хранения патогенных биоматериалов расследовать деятельность финансируемых США нигерийских лабораторий в Абудже, Зариа, Лагосе и проинформировать мировое сообщество о его результатах.Кириллов также сообщил, что Минобороны известно, что "к настоящему моменту 98% заболевших — это мужчины старше 20 лет нетрадиционной ориентации". Генерал также предупредил, что ампулы с возбудителем натуральной оспы из расположенных в США лабораторий могли попасть в руки террористов."Отсутствие надлежащего контроля и нарушения требований биобезопасности в США могут стать причиной использования этого возбудителя в террористических целях. В период с 2014 по 2021 год в лабораториях Федерального агентства по лекарственным средствам и НИИ инфекционных болезней армии США (Мериленд), Центра исследования вакцин (Пенсильвания) неоднократно обнаруживались неучтенные ампулы с вирусом", — сказал он.По словам Кириллова, работы в этих учреждениях проводились незаконно, поскольку резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения номер 49.10 от 1996 года позволяет хранить возбудитель натуральной оспы лишь в одной американской лаборатории — Центре контроля и профилактики инфекций в Атланте.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь.Лечение оспы обезьян является симптоматическим, болезнь обычно проходит сама собой в течение нескольких недель. Однако возможно тяжелое течение, особенно у пациентов с ослабленной другими заболеваниями иммунной системой, сообщили финские специалисты.

https://ria.ru/20220513/biolaboratorii-1788392993.html

https://ria.ru/20220527/ospa-1791027650.html

сша

нигерия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кириллов о биолабораториях США в Нигерии, откуда распространилась оспа обезьян Оспа обезьян была занесена из Нигерии, где работает минимум четыре биолаборатории США, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. 2022-05-27T16:46 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, нигерия, здоровье - общество, россия, воз, оспа обезьян