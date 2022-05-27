https://ria.ru/20220527/netflix-1791185498.html
Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении Netflix
Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении Netflix - РИА Новости, 27.05.2022
Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении Netflix
Роскомнадзор не ограничивал работу стримингового сервиса Netflix на территории страны, платформа сама приостановила деятельность на территории России и будет... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:23
2022-05-27T15:23
2022-05-27T15:24
общество
россия
netflix
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
украина
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575999227_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_02cde03c4dfd7aa4dfc3098fdba832aa.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Роскомнадзор не ограничивал работу стримингового сервиса Netflix на территории страны, платформа сама приостановила деятельность на территории России и будет исключена из реестра АВС, говорится в сообщении ведомства.Ранее в пятницу стриминговый сервис Netflix перестал работать у жителей России без приложений для обхода блокировок VPN."Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении видеосервиса Netflix. В марте 2022 года аудиовизуальный сервис Netflix самостоятельно приостановил деятельность на территории России", - говорится в сообщении.Уточняется, что видеосервис будет исключен Роскомнадзором из реестра АВС.Ранее Netflix вслед за рядом других западных компаний решил приостановить работу в России из-за ситуации вокруг Украины. Однако VPN до сих пор нужен был лишь для регистрации и пополнения аккаунта, а фильмы и сериалы были доступны без него.В конце апреля Netflix сообщил, что количество его платных подписчиков в первом квартале упало на 200 тысяч после ухода из РФ. По данным Netflix, только закрытие сервиса в России привело к потере 700 тысяч подписчиков. На этих новостях акции компании обрушились на 25%.
https://ria.ru/20220523/biznes-1790072673.html
https://ria.ru/20220525/reteyler-1790549769.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575999227_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dfc0336bef3f3bd5ef0545e707af19fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, netflix, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), украина, технологии
15:23 27.05.2022 (обновлено: 15:24 27.05.2022)
Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении Netflix
Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении видеосервиса Netflix