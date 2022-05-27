https://ria.ru/20220527/netflix-1791185498.html

Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении Netflix

Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении Netflix - РИА Новости, 27.05.2022

Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении Netflix

Роскомнадзор не ограничивал работу стримингового сервиса Netflix на территории страны, платформа сама приостановила деятельность на территории России и будет... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:23

2022-05-27T15:23

2022-05-27T15:24

общество

россия

netflix

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

украина

технологии

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Роскомнадзор не ограничивал работу стримингового сервиса Netflix на территории страны, платформа сама приостановила деятельность на территории России и будет исключена из реестра АВС, говорится в сообщении ведомства.Ранее в пятницу стриминговый сервис Netflix перестал работать у жителей России без приложений для обхода блокировок VPN."Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении видеосервиса Netflix. В марте 2022 года аудиовизуальный сервис Netflix самостоятельно приостановил деятельность на территории России", - говорится в сообщении.Уточняется, что видеосервис будет исключен Роскомнадзором из реестра АВС.Ранее Netflix вслед за рядом других западных компаний решил приостановить работу в России из-за ситуации вокруг Украины. Однако VPN до сих пор нужен был лишь для регистрации и пополнения аккаунта, а фильмы и сериалы были доступны без него.В конце апреля Netflix сообщил, что количество его платных подписчиков в первом квартале упало на 200 тысяч после ухода из РФ. По данным Netflix, только закрытие сервиса в России привело к потере 700 тысяч подписчиков. На этих новостях акции компании обрушились на 25%.

https://ria.ru/20220523/biznes-1790072673.html

https://ria.ru/20220525/reteyler-1790549769.html

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общество, россия, netflix, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), украина, технологии