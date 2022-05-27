11:33 27.05.2022 (обновлено: 16:15 27.05.2022)
Нацизм на Украине финансировался и взращивался извне, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин заявил, что нацизм на Украине финансировался и взращивался извне
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Нацизм на Украине финансировался и взращивался извне, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Нацистская идеология... А это финансировалось и взращивалось извне. На кого опираться было, это потомки тех нацистских пособников, преступников: потомки Бандеры, Шухевича и прочей этой нечисти. То есть это первая опорная точка", - сказал он.
"Ну, а потом молодежь при определенном финансировании и при определенном выстраивании модели управления, которую мы увидели сейчас… Вот на постмайданной Украине благодатное поле. Те, кто оказался ведомыми, были вовлечены в данные преступления, а далее помазаны кровью. Это прямо технология, которая, в принципе, корнями уходит еще в ту, гитлеровскую Германию. Поэтому ничего нового в принципе нет. Так что на нас ответственность за то, чтобы денацификацию завершить раз и навсегда", - подчеркнул Пушилин.
Он пояснил, что нацизм на Украине взращивался со школы, с детского сада.
"Если сейчас посмотрите, уже доказательств масса - какие учебники, какая школьная литература сейчас была популярна, и что, скажем так, пытались вбить в головы молодежи. Где-то зачастую у них это получалось. Очень трудно даже взрослому человеку понять, изучить. А когда у подростков период непростой, когда они формируются как личность, на это повлиять, нажимая на определенные клавиши, оказалось в каких-то моментах просто, легко, доступно. И это было использовано", - добавил глава ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.