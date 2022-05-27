Рейтинг@Mail.ru
Нацизм на Украине финансировался и взращивался извне, заявил Пушилин - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/natsizm-1791078834.html
Нацизм на Украине финансировался и взращивался извне, заявил Пушилин
Нацизм на Украине финансировался и взращивался извне, заявил Пушилин - РИА Новости, 27.05.2022
Нацизм на Украине финансировался и взращивался извне, заявил Пушилин
Нацизм на Украине финансировался и взращивался извне, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:33
2022-05-27T16:15
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
донецкая народная республика
россия
в мире
вооруженные силы украины
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790815257_0:55:2300:1349_1920x0_80_0_0_105bd00e0c52fa1a0db09b84a4652968.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Нацизм на Украине финансировался и взращивался извне, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Нацистская идеология... А это финансировалось и взращивалось извне. На кого опираться было, это потомки тех нацистских пособников, преступников: потомки Бандеры, Шухевича и прочей этой нечисти. То есть это первая опорная точка", - сказал он."Ну, а потом молодежь при определенном финансировании и при определенном выстраивании модели управления, которую мы увидели сейчас… Вот на постмайданной Украине благодатное поле. Те, кто оказался ведомыми, были вовлечены в данные преступления, а далее помазаны кровью. Это прямо технология, которая, в принципе, корнями уходит еще в ту, гитлеровскую Германию. Поэтому ничего нового в принципе нет. Так что на нас ответственность за то, чтобы денацификацию завершить раз и навсегда", - подчеркнул Пушилин.Он пояснил, что нацизм на Украине взращивался со школы, с детского сада."Если сейчас посмотрите, уже доказательств масса - какие учебники, какая школьная литература сейчас была популярна, и что, скажем так, пытались вбить в головы молодежи. Где-то зачастую у них это получалось. Очень трудно даже взрослому человеку понять, изучить. А когда у подростков период непростой, когда они формируются как личность, на это повлиять, нажимая на определенные клавиши, оказалось в каких-то моментах просто, легко, доступно. И это было использовано", - добавил глава ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина &gt;&gt;
https://ria.ru/20220518/spetsoperatsiya-1789330643.html
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790815257_145:0:2157:1509_1920x0_80_0_0_3f4eca0c4581a75a7dd2b0060a2825b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, украина, донецкая народная республика, россия, в мире, вооруженные силы украины, денис пушилин
11:33 27.05.2022 (обновлено: 16:15 27.05.2022)
 
Нацизм на Украине финансировался и взращивался извне, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин заявил, что нацизм на Украине финансировался и взращивался извне

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Нацизм на Украине финансировался и взращивался извне, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Нацистская идеология... А это финансировалось и взращивалось извне. На кого опираться было, это потомки тех нацистских пособников, преступников: потомки Бандеры, Шухевича и прочей этой нечисти. То есть это первая опорная точка", - сказал он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 19:31Специальная военная операция на Украине
В СБ назвали спецоперацию важнейшим этапом борьбы с глобальным нацизмом
"Ну, а потом молодежь при определенном финансировании и при определенном выстраивании модели управления, которую мы увидели сейчас… Вот на постмайданной Украине благодатное поле. Те, кто оказался ведомыми, были вовлечены в данные преступления, а далее помазаны кровью. Это прямо технология, которая, в принципе, корнями уходит еще в ту, гитлеровскую Германию. Поэтому ничего нового в принципе нет. Так что на нас ответственность за то, чтобы денацификацию завершить раз и навсегда", - подчеркнул Пушилин.
Он пояснил, что нацизм на Украине взращивался со школы, с детского сада.
"Если сейчас посмотрите, уже доказательств масса - какие учебники, какая школьная литература сейчас была популярна, и что, скажем так, пытались вбить в головы молодежи. Где-то зачастую у них это получалось. Очень трудно даже взрослому человеку понять, изучить. А когда у подростков период непростой, когда они формируются как личность, на это повлиять, нажимая на определенные клавиши, оказалось в каких-то моментах просто, легко, доступно. И это было использовано", - добавил глава ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 мая, 13:43Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВ миреВооруженные силы УкраиныДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала