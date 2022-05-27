https://ria.ru/20220527/nato-1791191902.html

СМИ: в НАТО начали готовиться снабжать Киев оружием еще в конце 2021 года

СМИ: в НАТО начали готовиться снабжать Киев оружием еще в конце 2021 года - РИА Новости, 27.05.2022

СМИ: в НАТО начали готовиться снабжать Киев оружием еще в конце 2021 года

Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс заявил, что его коллеги в альянсе начали еще в декабре-январе готовить "наземные линии связи" РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:42

2022-05-27T15:42

2022-05-27T15:42

специальная военная операция на украине

в мире

сша

нато

g7

javelin (птрк)

энтони блинкен

россия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс заявил, что его коллеги в альянсе начали еще в декабре-январе готовить "наземные линии связи" для быстрого снабжения Киева оружием, пишет газета Washington Post."Генерал ВВС Тод Уолтерс, командующий НАТО, сказал мне, что его коллеги начали готовить в декабре и январе "наземные линии связи", которые позволят быстро доставить оружие на Украину. Они изучили пункты прохода для припасов и другие практические детали. Этот оружейный трубопровод доставил ракеты Stinger и Javelin до 24 февраля, и с тех пор перевез огромное количество более тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.По данным газеты, тогда же, в декабре, госсекретарь США Энтони Блинкен начал обсуждать с союзниками, какие меры они примут против России в случае появления ее войск на Украину. Так, по словам Блинкена, первое обсуждение было на встрече глав МИД стран G7 в Англии 11 декабря, когда присутствовавшие обязались, возложить "значительные последствия и высокую цену".Россия ранее направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/pentagon-1791009624.html

https://ria.ru/20220527/sderzhivanie-1791079991.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, нато, g7, javelin (птрк), энтони блинкен, россия, украина, владимир путин