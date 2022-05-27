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СМИ: в НАТО начали готовиться снабжать Киев оружием еще в конце 2021 года - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/nato-1791191902.html
СМИ: в НАТО начали готовиться снабжать Киев оружием еще в конце 2021 года
СМИ: в НАТО начали готовиться снабжать Киев оружием еще в конце 2021 года - РИА Новости, 27.05.2022
СМИ: в НАТО начали готовиться снабжать Киев оружием еще в конце 2021 года
Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс заявил, что его коллеги в альянсе начали еще в декабре-январе готовить "наземные линии связи" РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:42
2022-05-27T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
сша
нато
g7
javelin (птрк)
энтони блинкен
россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс заявил, что его коллеги в альянсе начали еще в декабре-январе готовить "наземные линии связи" для быстрого снабжения Киева оружием, пишет газета Washington Post."Генерал ВВС Тод Уолтерс, командующий НАТО, сказал мне, что его коллеги начали готовить в декабре и январе "наземные линии связи", которые позволят быстро доставить оружие на Украину. Они изучили пункты прохода для припасов и другие практические детали. Этот оружейный трубопровод доставил ракеты Stinger и Javelin до 24 февраля, и с тех пор перевез огромное количество более тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.По данным газеты, тогда же, в декабре, госсекретарь США Энтони Блинкен начал обсуждать с союзниками, какие меры они примут против России в случае появления ее войск на Украину. Так, по словам Блинкена, первое обсуждение было на встрече глав МИД стран G7 в Англии 11 декабря, когда присутствовавшие обязались, возложить "значительные последствия и высокую цену".Россия ранее направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220527/pentagon-1791009624.html
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сша
россия
украина
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в мире, сша, нато, g7, javelin (птрк), энтони блинкен, россия, украина, владимир путин
15:42 27.05.2022
 
СМИ: в НАТО начали готовиться снабжать Киев оружием еще в конце 2021 года

WP: В НАТО еще в конце 2021 года начали готовить "линии связи" для снабжения Киева

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс заявил, что его коллеги в альянсе начали еще в декабре-январе готовить "наземные линии связи" для быстрого снабжения Киева оружием, пишет газета Washington Post.
"Генерал ВВС Тод Уолтерс, командующий НАТО, сказал мне, что его коллеги начали готовить в декабре и январе "наземные линии связи", которые позволят быстро доставить оружие на Украину. Они изучили пункты прохода для припасов и другие практические детали. Этот оружейный трубопровод доставил ракеты Stinger и Javelin до 24 февраля, и с тех пор перевез огромное количество более тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 03:56
В США раскрыли "ахиллесову пяту" Пентагона
По данным газеты, тогда же, в декабре, госсекретарь США Энтони Блинкен начал обсуждать с союзниками, какие меры они примут против России в случае появления ее войск на Украину. Так, по словам Блинкена, первое обсуждение было на встрече глав МИД стран G7 в Англии 11 декабря, когда присутствовавшие обязались, возложить "значительные последствия и высокую цену".
Россия ранее направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 11:35
США и их сателлиты наращивают усилия по сдерживанию России, заявил Лавров
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАНАТОG7Javelin (ПТРК)Энтони БлинкенРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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