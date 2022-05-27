https://ria.ru/20220527/narkotiki-1791139349.html

Бастрыкин поручил провести исследование "боевых наркотиков" ВСУ

Бастрыкин поручил провести исследование "боевых наркотиков" ВСУ - РИА Новости, 27.05.2022

Бастрыкин поручил провести исследование "боевых наркотиков" ВСУ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести исследования "боевых наркотиков", которые принимались украинскими боевиками - вероятно, их зверства... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:43

2022-05-27T13:43

2022-05-27T14:04

специальная военная операция на украине

в мире

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a869451a033410b07a088ab10867cdb2.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести исследования "боевых наркотиков", которые принимались украинскими боевиками - вероятно, их зверства связаны с препаратами, сообщает в пятницу СК РФ.Председатель ведомства провел в Мариуполе выездное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории ЛНР, ДНР и Украины.В СК РФ добавили, что допросы сдавшихся украинских националистов подтверждают, что с начала спецоперации украинские силовики дислоцировались на огневых позициях, оборудованных в жилых домах, школах, детсадах."Зверства нацистов в отношении мирных граждан нередко обусловлены приемом химических веществ для поднятия боевого духа. В связи с этим глава ведомства поручил провести исследования препаратов и в рамках расследования дать должную правовую оценку этим сведениям", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20220527/donbass-1791131784.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф