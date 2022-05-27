https://ria.ru/20220527/narkotiki-1791139349.html
Бастрыкин поручил провести исследование "боевых наркотиков" ВСУ
Бастрыкин поручил провести исследование "боевых наркотиков" ВСУ - РИА Новости, 27.05.2022
Бастрыкин поручил провести исследование "боевых наркотиков" ВСУ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести исследования "боевых наркотиков", которые принимались украинскими боевиками - вероятно, их зверства... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:43
2022-05-27T13:43
2022-05-27T14:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести исследования "боевых наркотиков", которые принимались украинскими боевиками - вероятно, их зверства связаны с препаратами, сообщает в пятницу СК РФ.Председатель ведомства провел в Мариуполе выездное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории ЛНР, ДНР и Украины.В СК РФ добавили, что допросы сдавшихся украинских националистов подтверждают, что с начала спецоперации украинские силовики дислоцировались на огневых позициях, оборудованных в жилых домах, школах, детсадах."Зверства нацистов в отношении мирных граждан нередко обусловлены приемом химических веществ для поднятия боевого духа. В связи с этим глава ведомства поручил провести исследования препаратов и в рамках расследования дать должную правовую оценку этим сведениям", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20220527/donbass-1791131784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
13:43 27.05.2022 (обновлено: 14:04 27.05.2022)
Бастрыкин поручил провести исследование "боевых наркотиков" ВСУ
Бастрыкин поручил провести исследование наркотиков, которые принимали украинские боевики