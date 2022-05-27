https://ria.ru/20220527/mosvodostok-1791159850.html

Мосводосток устранил скопление воды на юге столицы

Мосводосток устранил скопление воды на юге столицы - РИА Новости, 27.05.2022

Мосводосток устранил скопление воды на юге столицы

Специалисты ГУП "Мосводосток" оперативно устранили скопление воды на одной из улиц на юге столицы после сообщений жителей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:25

2022-05-27T14:25

2022-05-27T14:25

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мосводосток

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Специалисты ГУП "Мосводосток" оперативно устранили скопление воды на одной из улиц на юге столицы после сообщений жителей, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в социальных сетях появилось видео с затоплением на юге Москвы на Россошанской улице."Оперативно реагируем на обращения в социальных сетях о скоплениях воды. ...На место прибыли бригады ГУП "Мосводосток". Скопление воды полностью ликвидировано за 30 минут", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства напомнили, что жители могут сообщить о временных скоплениях воды, позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте" или отметив канал предприятия в Telegram. Специалисты оперативно обработают заявку и вышлют бригаду.

https://realty.ria.ru/20220527/mosgaz-1791118057.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, мосводосток