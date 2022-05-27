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Мосводосток устранил скопление воды на юге столицы - РИА Новости, 27.05.2022
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Мосводосток устранил скопление воды на юге столицы
Мосводосток устранил скопление воды на юге столицы - РИА Новости, 27.05.2022
Мосводосток устранил скопление воды на юге столицы
Специалисты ГУП "Мосводосток" оперативно устранили скопление воды на одной из улиц на юге столицы после сообщений жителей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:25
2022-05-27T14:25
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городское хозяйство москвы
москва
мосводосток
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Специалисты ГУП "Мосводосток" оперативно устранили скопление воды на одной из улиц на юге столицы после сообщений жителей, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в социальных сетях появилось видео с затоплением на юге Москвы на Россошанской улице."Оперативно реагируем на обращения в социальных сетях о скоплениях воды. ...На место прибыли бригады ГУП "Мосводосток". Скопление воды полностью ликвидировано за 30 минут", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства напомнили, что жители могут сообщить о временных скоплениях воды, позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте" или отметив канал предприятия в Telegram. Специалисты оперативно обработают заявку и вышлют бригаду.
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городское хозяйство москвы, москва, мосводосток
14:25 27.05.2022
 

Мосводосток устранил скопление воды на юге столицы

© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы/Е. Самарина Мосводосток оперативно устранил скопление воды на юге столицы после сообщений в соцсетях
Мосводосток оперативно устранил скопление воды на юге столицы после сообщений в соцсетях - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы/Е. Самарина
Мосводосток оперативно устранил скопление воды на юге столицы после сообщений в соцсетях
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Специалисты ГУП "Мосводосток" оперативно устранили скопление воды на одной из улиц на юге столицы после сообщений жителей, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее в социальных сетях появилось видео с затоплением на юге Москвы на Россошанской улице.
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"Оперативно реагируем на обращения в социальных сетях о скоплениях воды. ...На место прибыли бригады ГУП "Мосводосток". Скопление воды полностью ликвидировано за 30 минут", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства напомнили, что жители могут сообщить о временных скоплениях воды, позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте" или отметив канал предприятия в Telegram. Специалисты оперативно обработают заявку и вышлют бригаду.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваМосводосток
 
 
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