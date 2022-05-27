https://ria.ru/20220527/moskva-1791098198.html

В Москве произвели более 70 тысяч тонн мясных изделий в первом квартале

В Москве произвели более 70 тысяч тонн мясных изделий в первом квартале - РИА Новости, 27.05.2022

В Москве произвели более 70 тысяч тонн мясных изделий в первом квартале

Столичные предприятия в первом квартале 2022 года произвели более 70 тысяч тонн мясных изделий, что на 15,5% превышает аналогичный прошлогодний результат,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:13

2022-05-27T12:13

2022-05-27T12:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

продукты

владислав овчинский

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Столичные предприятия в первом квартале 2022 года произвели более 70 тысяч тонн мясных изделий, что на 15,5% превышает аналогичный прошлогодний результат, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В городе работают 24 предприятия мясной отрасли, которые поставляют продукцию не только жителям столицы, но и других регионов страны. С января по март эти компании произвели почти 71 тысячу тонн колбасы, мяса и субпродуктов и предоставили заказчикам товары на 27,5 миллиарда рублей, что на 13% больше, чем за тот же период предыдущего года", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.С января по март 2022 года мясники изготовили свыше 66 тысяч тонн колбасных изделий и более 4,5 тысячи тонн мяса и субпродуктов. В частности, один из крупнейших представителей отрасли – Черкизовский мясоперерабатывающий завод – за первый квартал 2022 года выпустил более 15 тысяч тонн продукции."Город оказывает поддержку Черкизовскому мясоперерабатывающему заводу. Так, в 2016 году предприятию был присвоен статус промышленного комплекса, благодаря которому оно смогло сэкономить на налогах 82 миллиона рублей, направить их на модернизацию производственных линий и в результате нарастить объем выпуска товаров", – отметил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Всего город предлагает столичным промышленным предприятиям свыше 20 мер поддержки, разрабатывает новые инструменты, в том числе в рамках санкционных ограничений, напомнили в ДИПП.

https://ria.ru/20220523/proizvodstvo-1790136343.html

москва

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Артем Смирнов

москва, продукты, владислав овчинский