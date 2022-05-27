https://ria.ru/20220527/moldaviya-1791318551.html

Молдавия может столкнуться с дефицитом топлива, считает эксперт

Молдавия может столкнуться с дефицитом топлива, считает эксперт - РИА Новости, 27.05.2022

Молдавия может столкнуться с дефицитом топлива, считает эксперт

Молдавия может столкнуться с дефицитом горючего, сообщила РИА Новости в пятницу исполнительный директор Ассоциации нефтяных компаний Ариана Дерменджи. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T20:46

2022-05-27T20:46

2022-05-27T20:46

экономика

цены на нефть

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КИШИНЕВ, 27 мая – РИА Новости. Молдавия может столкнуться с дефицитом горючего, сообщила РИА Новости в пятницу исполнительный директор Ассоциации нефтяных компаний Ариана Дерменджи.Ранее в пятницу кишиневские СМИ сообщили, что на автозаправочных станциях по всей стране заканчиваются запасы горючего, что может привести к топливному кризису.В Ассоциации нефтяных компаний Молдавии подтвердили РИА Новости, что риск такой существует, так как автоцистерны долго простаивают на румынско-молдавской границе, а перевозка нефтепродуктов занимает около восьми дней в обоих направлениях."Мы предупредили власти республики о возможном постоянном дефиците топлива в стране, если не будут предприняты меры. В отправленных письмах в Таможенную службу и Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) изложено о риске острой нехватки нефтепродуктов из-за логистических причин", - сказала Дерменджи.По ее словам, официальной реакции до сих пор нет, несмотря на то, что письма были отправлены еще 18 мая.Дерменджи уточнила, что совместная работа молдавских и румынских таможенников на пропускных пунктах может ускорить проезд автоцистерн. "Рассчитываем, что на правительственном уровне таможенные службы обеих стран договорятся", - отметила Дерменджи.В Национальном агентстве по регулированию в энергетике подтвердили, что получили уведомление о проблемах, связанных с транспортировкой нефтепродуктов и дефиците дизельного топлива и бензина.

https://ria.ru/20220527/milliardery-1790913161.html

https://ria.ru/20220525/litiy-1790456310.html

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экономика, цены на нефть