https://ria.ru/20220527/moldaviya-1791318551.html
Молдавия может столкнуться с дефицитом топлива, считает эксперт
Молдавия может столкнуться с дефицитом топлива, считает эксперт - РИА Новости, 27.05.2022
Молдавия может столкнуться с дефицитом топлива, считает эксперт
Молдавия может столкнуться с дефицитом горючего, сообщила РИА Новости в пятницу исполнительный директор Ассоциации нефтяных компаний Ариана Дерменджи. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T20:46
2022-05-27T20:46
2022-05-27T20:46
экономика
цены на нефть
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КИШИНЕВ, 27 мая – РИА Новости. Молдавия может столкнуться с дефицитом горючего, сообщила РИА Новости в пятницу исполнительный директор Ассоциации нефтяных компаний Ариана Дерменджи.Ранее в пятницу кишиневские СМИ сообщили, что на автозаправочных станциях по всей стране заканчиваются запасы горючего, что может привести к топливному кризису.В Ассоциации нефтяных компаний Молдавии подтвердили РИА Новости, что риск такой существует, так как автоцистерны долго простаивают на румынско-молдавской границе, а перевозка нефтепродуктов занимает около восьми дней в обоих направлениях."Мы предупредили власти республики о возможном постоянном дефиците топлива в стране, если не будут предприняты меры. В отправленных письмах в Таможенную службу и Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) изложено о риске острой нехватки нефтепродуктов из-за логистических причин", - сказала Дерменджи.По ее словам, официальной реакции до сих пор нет, несмотря на то, что письма были отправлены еще 18 мая.Дерменджи уточнила, что совместная работа молдавских и румынских таможенников на пропускных пунктах может ускорить проезд автоцистерн. "Рассчитываем, что на правительственном уровне таможенные службы обеих стран договорятся", - отметила Дерменджи.В Национальном агентстве по регулированию в энергетике подтвердили, что получили уведомление о проблемах, связанных с транспортировкой нефтепродуктов и дефиците дизельного топлива и бензина.
https://ria.ru/20220527/milliardery-1790913161.html
https://ria.ru/20220525/litiy-1790456310.html
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экономика, цены на нефть
Молдавия может столкнуться с дефицитом топлива, считает эксперт
Директор ассоциации нефтяных компаний: Молдавия может столкнуться с дефицитом топлива
КИШИНЕВ, 27 мая – РИА Новости. Молдавия может столкнуться с дефицитом горючего, сообщила РИА Новости в пятницу исполнительный директор Ассоциации нефтяных компаний Ариана Дерменджи.
Ранее в пятницу кишиневские СМИ сообщили, что на автозаправочных станциях по всей стране заканчиваются запасы горючего, что может привести к топливному кризису.
В Ассоциации нефтяных компаний Молдавии подтвердили РИА Новости, что риск такой существует, так как автоцистерны долго простаивают на румынско-молдавской границе, а перевозка нефтепродуктов занимает около восьми дней в обоих направлениях.
"Мы предупредили власти республики о возможном постоянном дефиците топлива в стране, если не будут предприняты меры. В отправленных письмах в Таможенную службу и Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) изложено о риске острой нехватки нефтепродуктов из-за логистических причин", - сказала Дерменджи.
По ее словам, официальной реакции до сих пор нет, несмотря на то, что письма были отправлены еще 18 мая.
Дерменджи уточнила, что совместная работа молдавских и румынских таможенников на пропускных пунктах может ускорить проезд автоцистерн. "Рассчитываем, что на правительственном уровне таможенные службы обеих стран договорятся", - отметила Дерменджи.
В Национальном агентстве по регулированию в энергетике подтвердили, что получили уведомление о проблемах, связанных с транспортировкой нефтепродуктов и дефиците дизельного топлива и бензина.