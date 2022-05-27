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Молдавия не обсуждает с Западом поставки вооружения, заявила Санду - РИА Новости, 27.05.2022
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Молдавия не обсуждает с Западом поставки вооружения, заявила Санду
Молдавия не обсуждает с Западом поставки вооружения, заявила Санду - РИА Новости, 27.05.2022
Молдавия не обсуждает с Западом поставки вооружения, заявила Санду
Президент Молдавии Майя Санду на брифинге в пятницу заявила, что власти страны не ведут конкретных дискуссий с западными странами о поставках вооружения, хотя... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:02
2022-05-27T14:05
в мире
молдавия
майя санду
нато
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КИШИНЕВ, 27 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на брифинге в пятницу заявила, что власти страны не ведут конкретных дискуссий с западными странами о поставках вооружения, хотя система обороны страны нуждается в усилении.Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что в Москве намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию вызывают вопросы."Не было конкретных дискуссий, я тоже видела подобные заявления в прессе. Молдова — нейтральная страна. В то же время у нас слабый сектор обороны, он должен быть консолидирован, укреплен", - заявила Санду в ответ на просьбу прокомментировать, обсуждался ли вопрос поставок оружия.Она отметила, что Молдавия получает помощь от ЕС в рамках "Инициативы за мир". Власти должны обсудить с руководством национальной армии, какие еще потребности молдавских военных нужно удовлетворить за счет западной помощи.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
https://ria.ru/20220517/ekonomika-1788857147.html
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
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в мире, молдавия, майя санду, нато
14:02 27.05.2022 (обновлено: 14:05 27.05.2022)
 
Молдавия не обсуждает с Западом поставки вооружения, заявила Санду

Президент Санду: Молдавия не ведет конкретных дискуссий с Западом о поставках вооружения

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Sputnik / Михай Карауш
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на брифинге в пятницу заявила, что власти страны не ведут конкретных дискуссий с западными странами о поставках вооружения, хотя система обороны страны нуждается в усилении.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что в Москве намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию вызывают вопросы.
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"Не было конкретных дискуссий, я тоже видела подобные заявления в прессе. Молдова — нейтральная страна. В то же время у нас слабый сектор обороны, он должен быть консолидирован, укреплен", - заявила Санду в ответ на просьбу прокомментировать, обсуждался ли вопрос поставок оружия.
Она отметила, что Молдавия получает помощь от ЕС в рамках "Инициативы за мир". Власти должны обсудить с руководством национальной армии, какие еще потребности молдавских военных нужно удовлетворить за счет западной помощи.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
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